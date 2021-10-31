Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом рака головного мозга. Об этом сообщает РИА Новости .

«Об этом многие забывают, но иногда за этим, редко, может стоять опухоль мозга», — сказал он.

«С вкусовых рецепторов три нерва снимают информацию, и если у вас что-то меняется, возможно, что один нерв где-то пережат», — подчеркнул он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развенчал миф об употреблении красного мяса. По его словам, до 2020 года весь мир считал, что красное мясо повышает риск развития болезней сердца. Однако Мясников отметил, что перед пандемией коронавируса данные о связи мяса и вызываемого им атеросклероза были пересмотрены. В результате обнаружилось, что достоверных данных о взаимосвязи двух факторов нет, объяснил эксперт.