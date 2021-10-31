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Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

Lenta.ruиещё 7
5 часов назад

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом рака головного мозга. Об этом сообщает РИА Новости.

Доктор Мясников назвал необычный симптом рака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист отметил, что стоит насторожиться при появлении необычного горького, кислого или металлического привкуса во рту.

«Об этом многие забывают, но иногда за этим, редко, может стоять опухоль мозга», — сказал он.

По словам Мясникова, причина, вероятнее всего, заключается в защемленном нерве.

«С вкусовых рецепторов три нерва снимают информацию, и если у вас что-то меняется, возможно, что один нерв где-то пережат», — подчеркнул он.

Врач добавил, что появление необычного привкуса во рту также может быть вызвано приемом лекарственных препаратов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развенчал миф об употреблении красного мяса. По его словам, до 2020 года весь мир считал, что красное мясо повышает риск развития болезней сердца. Однако Мясников отметил, что перед пандемией коронавируса данные о связи мяса и вызываемого им атеросклероза были пересмотрены. В результате обнаружилось, что достоверных данных о взаимосвязи двух факторов нет, объяснил эксперт.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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