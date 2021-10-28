Как питаться при простуде, чтобы быстрее выздороветь

Мы считаем, что правильное питание при простуде — это обильное горячее питье, куриный бульон и фрукты. Но медики могут назвать гораздо больше продуктов, помогающих выздороветь. Знают они и блюда, которые противопоказаны больным, так как только ухудшают их состояние. Мы расскажем о том, какие продукты есть можно и нужно, а о которых лучше забыть до выздоровления.

Сладости

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О том, что во время болезни стоит отказаться от десертов врачи знали еще в Средние века. Тогда считалось, что сладкое нравится нечисти, вызывающей недуги и чтобы больной скорее выздоровел, прописывали, наоборот, острые и кислые блюда. Нужно сказать, что средневековые лекари были недалеки от истины, так как уже в наши дни выяснилось, что бактерии, вызывающие воспаление носоглотки, лучше себя чувствуют именно в сладкой среде.

Сахар благоприятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, а значит и усугубляет состояние больного. При простуде стоит отказаться от шоколада, жевательной резинки и много другого. С опаской стоит относиться даже к разрекламированным леденцам от кашля. Они может и смягчают горло, останавливая кашель, но в то же время содержать немало глюкозы, питательной для бактерий.

Ученые не советуют употреблять и заменители сахара, так как они могут вызывать головные боли. Для человека, который и без того неважно себя чувствует, это точно будет лишним. Ну и сладкое, независимо от происхождения, негативно воздействует на иммунитет. А его во время болезни нужно, наоборот, поддерживать всеми силами.

Быстрые углеводы

Возможно, во время болезни вы захотите побаловать себя булочкой, но лучше этого не делать. Выпечка, пирожные с кремом и даже макаронные изделия — плохой выбор для рациона простуженного человека. Быстрые углеводы превращаются в нашем организме в сахар, что способствует повышению уровня глюкозы в крови. Одним словом, это то же самое, что есть шоколад или халву — вы просто поддержите бактерии их любимой пищей.

Чудесный куриный бульон

Целебные свойства куриного бульона известны людям с глубокой древности. Сегодня тайна этого простого блюда раскрыта — ученые определили, что бульон замедляет движение клеток, инициирующих воспалительные процессы в организме. Поэтому отвар из свежей курицы — отличное противовоспалительное средство, помогающее при инфекциях верхних дыхательных путей.

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