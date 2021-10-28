Ленивый кишечник: как заставить его работать

Если в работе кишечника происходят какие-то сбои, то всему организму становится хуже. Врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Дроздова Евгения в беседе с "Рамблером" рассказала, что представляет собой синдром "ленивого кишечника" и как же заставить его работать.

Синдром ленивого кишечника — патологическое состояние, при котором происходит задержка опорожнения. И зачастую такому заболеванию подвержены люди старшего возраста. По словам специалиста, этот синдром проявляется задержкой стула реже, чем раз в неделю, либо болезненной дефекацией. Также он может вызывать болевой синдром в животе, причем в любой его области.

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В основном к синдрому ленивого кишечника приводит нарушение режима питания, и чтобы заставить кишечник вновь нормально работать необходимо его нормализовать:

"Важно есть достаточное количество овощей фруктов, так как в них содержится большое количество клетчатки, а клетчатки заставляет кишечник работать активнее. Поэтому нужно минимум пять порций в день (одна порция — это может быть один фрукт или овощ). Фруктами и овощами можно заменять перекусы".

Если же вы не любите овощи и фрукты, то Евгения добавила, что в свой рацион можно добавить пшеничные отруби.

"В них содержится большое количество клетчатки, и достаточно лишь небольшой порции отрубей, чтобы восполнить свою дневную норму",

— отметила гастроэнтеролог и упомянула, что при всем этом важно избегать гиподинамии, то есть малоактивного образа жизни.

Если восстановление питание не помогает справиться с проблемой ленивого кишечника, то стоит обратиться к профильному специалисту:

"Врач назначит слабительные препараты. Не стоит этого бояться: обычно они не вызывают привыкания, если употреблять их по назначению и в правильных дозировках. Таким образом вы поможете "расшевелить" свой кишечник, а затем будете постепенно отменять слабительные".