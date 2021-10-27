О чем говорит металлический привкус во рту

Если у вас появился металлический привкус во рту, первое, что стоит оценить, — не принимаете ли вы сейчас какие-либо лекарственные средства или БАДы. Особенно это актуально в сезон простуд, когда многие начинают принимать БАДы для поддержания иммунитета самостоятельно, без рекомендации врачей. И из-за неправильного приема БАДов происходит передозировка металлами, которые в них содержатся. И, как следствие, пациенты начинают чувствовать металлический привкус во рту.