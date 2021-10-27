О чем говорит металлический привкус во рту

Бывает, что люди начинают ощущать определенный привкус во рту. Он бывает разным, но в данном случае рассмотрим металлический.
"Рамблер" попросил врача-педиатра, детского гастроэнтеролога Дроздову Евгению Юрьевну рассказать, о чем свидетельствует появление привкуса металла:
Если у вас появился металлический привкус во рту, первое, что стоит оценить, — не принимаете ли вы сейчас какие-либо лекарственные средства или БАДы. Особенно это актуально в сезон простуд, когда многие начинают принимать БАДы для поддержания иммунитета самостоятельно, без рекомендации врачей. И из-за неправильного приема БАДов происходит передозировка металлами, которые в них содержатся. И, как следствие, пациенты начинают чувствовать металлический привкус во рту.
Кроме того, металлический привкус может появляться из-за лечения анемии при приеме железосодержащих препаратов. Также при заболеваниях желчного пузыря часто рекомендуют пить минеральные воды. Они тоже содержат большое количество металлов в своем составе, и при их избыточном потреблении точно так же может возникать металлический привкус.
Помимо этого, люди с онкологическими заболеваниями, которые проходят курс химиотерапии, тоже жалуются на металлический привкус.
Вопреки распространенному мнению, что металлический привкус возникает при заболеваниях ЖКТ, на самом деле чаще всего неприятный привкус связан с заболеваниями ротовой полости и ЛОР-органов. Поэтому металлический привкус может свидетельствовать о гайморите, гингивите и даже о запущенном кариесе.
Ну и, конечно, в этих случаях запах будет сопровождаться клиническими проявлениями: налет на языке, почернения на зубах, заложенность носа, головные боли и в области лица.
Причиной появления металлического привкуса может быть и коронавирус. Не стоит сбрасывать эту версию со счетов.
Еще одна причина — коронавирусная инфекция. Часто при этой болезни встречается изменение запахов и вкусов, и больной начинает чувствовать металлический привкус при приеме пищи.
Подобный эффект встречается и в первом триместре беременности, когда идет гормональная перестройка организма в период токсикоза.