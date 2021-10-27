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Паук поселился в ухе у женщины

Lenta.ru
3 часа назад

Врач в китайском городе Чжучжоу, провинция Хунань, извлек живого паука из уха пациентки. Об этом сообщает портал Republic World.

Паук поселился в ухе у женщины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина ощутила дискомфорт в ухе перед тем, как лечь спать. В течение нескольких часов она пыталась игнорировать проблему и надеялась, что боль пройдет. Однако улучшения не последовало. Всю ночь ее ухо невыносимо болело и чесалось. Кроме того, китаянка слышала странные звуки.

Утром она обратилась к врачу. В ходе обследования врач обнаружил, что в ушном канале пациентки поселился паук. Он увидел, как членистоногое ползает вокруг поверхности барабанной перепонки. Чтобы лучше разглядеть, что происходит, он воспользовался отоскопом — прибором для исследования заболеваний органов слуха.

Врачу удалось благополучно извлечь паука из уха пациентки.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Мяньян, провинция Сычуань, врачи извлекли из уха пожилой пациентки паука, который провел там неделю. Женщина жаловалась на зуд и острую боль в ухе, а также рассказала, что у нее звенит в ушах.

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