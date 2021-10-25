Узловой зоб: что это и как лечить

Узловой зоб — это состояние, при котором в щитовидной железе образуются так называемые узелки, а именно опухоли небольшого размера. "Рамблер" расскажет, как его обнаружить и можно ли от него избавиться.

Чаще всего такое новообразование встречается у женщин старше 50 лет. И большинство узелков настолько малы, что обнаружить их можно только во время УЗИ, и лишь некоторые можно нащупать во время пальпации. Также в основном опухоли доброкачественные и не нуждаются в специальном лечении.

Что касается причин возникновения узлов в щитовидке, то к ним относят частые и длительные стрессы, хронические воспалительные заболевания носоглотки, частая смена климата, курение, генетический фактор и прием ряда медикаментов.

После обнаружения узлов в щитовидке, необходимо выяснить, доброкачественное ли образование. Так, если узел больше одного сантиметра в диаметре или пациент входит в группу риска по агрессивным формам рака, то ему назначается биопсия и выдается направление на анализ крови на гормоны щитовидной железы.

Удаление узла назначается лишь в тех случаях, если новообразование сдавливает органы шеи или узел в большом количестве продуцирует определенные гормоны. Может быть удалена как часть тканей щитовидной железы, так и вся она.