Названы симптомы проблем с щитовидной железой

Врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов рассказал, какие симптомы указывают на проблемы с щитовидной железой. Об этом пишет издание "Известия".
О проблемах с щитовидной железой может сигнализировать недостаток серотонина. Это проявляется эмоциональной подавленностью, нехваткой сил и хронической усталостью.
Еще один опасный симптом — сильная тревожность из-за повышенной секреции гормонов щитовидной железы.
«Резкая потеря веса и слабость или наоборот — быстрый набор веса. Вы можете правильно питаться, заниматься спортом, но все это не будет благотворно влиять на организм из-за нарушения обмена веществ», — сказал медик.
Боли в мышцах и суставах из-за недостатка тироксина могут говорить о разрушении нервных клеток, которые посылают сигнал к мозгу.