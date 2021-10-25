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Названы симптомы проблем с щитовидной железой

Мира Маркина
1 час назад

Врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов рассказал, какие симптомы указывают на проблемы с щитовидной железой. Об этом пишет издание "Известия".

Названы симптомы проблем с щитовидной железой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

О проблемах с щитовидной железой может сигнализировать недостаток серотонина. Это проявляется эмоциональной подавленностью, нехваткой сил и хронической усталостью.

Еще один опасный симптом — сильная тревожность из-за повышенной секреции гормонов щитовидной железы.

«Резкая потеря веса и слабость или наоборот — быстрый набор веса. Вы можете правильно питаться, заниматься спортом, но все это не будет благотворно влиять на организм из-за нарушения обмена веществ», — сказал медик.

Боли в мышцах и суставах из-за недостатка тироксина могут говорить о разрушении нервных клеток, которые посылают сигнал к мозгу.

Ранее диетолог рассказала, как правильно есть яйца.

Болезни и лекарства,Сергей Панов,газета "Известия",
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