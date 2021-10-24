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Медицинский прорыв: в России научились лечить рак груди без операций

Катерина Саломе
1 час назад

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил об открытии нового безоперационного способа лечения рака груди в России. По его словам, эта уникальная методика не имеет аналогов в мире. Об этом эксперт сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В России научились лечить рак груди без операций
Фото: 

Специалист утверждает, что медицинский прорыв был совершен в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ («НМИЦ радиологии»). Его врачи научились проводить брахитерапию молочной железы, которая предполагает установление источников без хирургического вмешательства. Процедура позволяет уничтожить опухоль под действием радионуклидов.

Ранее ученые объяснили, как диета влияет на риск развития рака.

Болезни и лекарства,Андрей Каприн,Минздрав РФ,Радиостанция "Говорит Москва",
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