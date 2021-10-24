В России научились лечить рак груди без операций

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил об открытии нового безоперационного способа лечения рака груди в России. По его словам, эта уникальная методика не имеет аналогов в мире. Об этом эксперт сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Специалист утверждает, что медицинский прорыв был совершен в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ («НМИЦ радиологии»). Его врачи научились проводить брахитерапию молочной железы, которая предполагает установление источников без хирургического вмешательства. Процедура позволяет уничтожить опухоль под действием радионуклидов.