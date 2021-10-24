В России научились лечить рак груди без операций

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил об открытии нового безоперационного способа лечения рака груди в России. По его словам, эта уникальная методика не имеет аналогов в мире. Об этом эксперт сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».