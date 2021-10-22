6 видов болей в животе, которые нельзя игнорировать

Каждый из нас не раз ощущал боли в животе. Но не всегда мы задумываемся об их причинах. Врачи предостерегают: если игнорировать болезненные ощущения, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Через боль организм посылает нам сигналы о том, что с ним творится что-то неладное. Узнайте, чем могут грозить спазмы в животе, из нашего материала.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Боли в животе и в желудке периодически возникают почти у всех. Тем не менее, большинство из нас не придают им особого значения. Однако спазмы могут указывать на весьма серьезные проблемы, например, рак кишечника.

Видео дня

Врачи советуют не игнорировать болезненные ощущения, а пройти обследование, если боли повторяются регулярно. Британские эксперты рассказали о разных видах болей в животе, на которые обязательно нужно обращать внимание.

1. Боль и кровь в кале: рак кишечника

Кровь в экскрементах может быть признаком рака кишечника. Это один из сигналов смертельно опасного заболевания. Если вы заметили кровяные выделения — немедленно обратитесь к врачу! Другими симптомами рака могут быть боли в животе, нерегулярные испражнения и шишки в заднем проходе.

Также кровь в кале может свидетельствовать о язве желудка, гастроэнтерите и язвенном колите. Но перед тем, как бить тревогу, убедитесь, что красный цвет в экскрементах — действительно кровь. Если вы ели свеклу, лакрицу или чернику, ваши испражнения могут приобрести красноватый оттенок. Также кал могут окрашивать некоторые виды лекарств.

2. Острая боль: аппендицит или язва желудка

Внезапная острая боль в животе может быть признаком нескольких серьезных заболеваний. Возможные ее причины — камни в почках, аппендицит, прободение язвы желудка, внематочная беременность или непроходимость кишечника. При резких спазмах нужно срочно обратиться к врачу.

3. Боль и тошнота: желудочный грипп (ротавирус)

Тошнота, которая сопровождается болью в желудке, может быть признаком так называемого желудочного гриппа или пищевого отравления. Также это может свидетельствовать о проблемах с желчным пузырем, о раздражении кишечника, желудочных расстройствах из-за переохлаждения. Воспаление аппендицита тоже может сопровождаться тошнотой, поэтому при таких симптомах необходимо обратиться к специалисту.

4. Боль и необъяснимая потеря веса: рак

Неожиданная потеря веса для многих кажется счастьем. Но если вы не стараетесь похудеть, а килограммы тают на глазах, это очень тревожный признак того, что с организмом происходит что-то неладное. Если резкое похудение сопровождается болью в животе, оно может свидетельствовать о развитии рака, панкреатите и воспалительных заболеваниях кишечника. В таком случае нужно пройти полное медицинское обследование.

5. Боль и высокая температура: воспаление

Высокая температура свидетельствует об инфекции или воспалительном процессе в организме. Она возникает при аппендиците, пищевом отравлении, желудочном гриппе, развитии инфекции в желчном пузыре, дивертикулите (воспалении толстой кишки), гинекологических инфекциях и абсцессе в полости желудка.

6. Длительные боли в животе: расстройство желудка

Самые распространенные причины спазмов в животе — менструальные боли и несварение желудка. Желудочное расстройство вызывает жжение в верхней части живота и часто сопровождается тошнотой. Если болезненные ощущения длятся недолго, вам просто нужно пересмотреть свой рацион, стараться тщательнее пережевывать пищу и оценить уровень своей активности. Если с вышеперечисленным у вас все в порядке, а боли не прекращаются, нужно обязательно посетить врача.