Когда надо вызывать скорую при гипертонии

Метеозависимые люди сильно страдают от повышенного давления а межсезонье из-за резкой смены погоды. Опасным уже считаются цифры 140/90. Согласно статистике, гипертонией страдает 40% населения Земли. С такой цифрой можно сказать, что это хроническое заболевание является довольно распространенным. В группу риска попадают мужчины и женщины старше 30 лет. Читайте в материале "Рамблера" о том, при каких сопутствующих симптомах при гипертонии надо вызывать скорую помощь.

Степени артериальной гипертензии

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Существует несколько степеней артериальной гипертензии (АГ), при которых уже можно вызывать скорую помощь. При этом, у некоторых людей такие цифры могут вызвать лишь усмешку, так как для них это — нормальное давление. Другим такие показатели вселяют страх.

Первая степень АГ — 140-159 / 90-99

Вторая степень АГ — 160-179 / 100-109

Третья степень АГ — 180 / 110

Уже при первой степени артериальной гипертензии, если человек чувствует недомогание (головокружение, тошноту), то нужно вызывать скорую для того, чтобы она безопасно снизила ему давление.

Если человек не чувствует недомогания, то опасным для него считается давление выше 160/100. Тогда ему может помочь только скорая помощь или терапевт.

Другие симптомы

головокружение

тошнота

озноб

лихорадка

удушье

дезориентация в пространстве, потеря координации

помутнение сознания

проблемы с речью или пониманием речи

внезапная слабость в теле

сильная головная боль Также скорую при гипертонии надо вызывать, если и больного есть сопутствующие симптомы. Они могут указывать на резкие скачи давления, что может быть чревато инсультом.

Как оказать первую помощь

Еще до приезда скорой помощи и перед приемом медикаментов нужно оказать первую помощь больному. В первую очередь нужно прекратить любую нагрузки и присесть. Можно прилечь, но нужно сделать так, чтобы у человека была приподнята голова.

Успокойте больного, если он нервничает. Тревожность при гипертонии может только усугубить положение. Выключите яркий свет, откройте окно и создайте тишину, которая поможет расслабиться.

Нужно дать больному свободный доступ к кислороду: освободить одежду, ослабить ворот и ремень. Все это нужно сделать для того, чтобы человек мог свободно дышать.