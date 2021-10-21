Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 84.04
Войти в почту

Когда надо вызывать скорую при гипертонии

Мария Каткова
2 часа назад

Метеозависимые люди сильно страдают от повышенного давления а межсезонье из-за резкой смены погоды. Опасным уже считаются цифры 140/90. Согласно статистике, гипертонией страдает 40% населения Земли. С такой цифрой можно сказать, что это хроническое заболевание является довольно распространенным. В группу риска попадают мужчины и женщины старше 30 лет. Читайте в материале "Рамблера" о том, при каких сопутствующих симптомах при гипертонии надо вызывать скорую помощь.

Когда надо вызывать скорую при гипертонии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Степени артериальной гипертензии

Видео дня

Существует несколько степеней артериальной гипертензии (АГ), при которых уже можно вызывать скорую помощь. При этом, у некоторых людей такие цифры могут вызвать лишь усмешку, так как для них это — нормальное давление. Другим такие показатели вселяют страх.

  • Первая степень АГ — 140-159 / 90-99
  • Вторая степень АГ — 160-179 / 100-109
  • Третья степень АГ — 180 / 110

Уже при первой степени артериальной гипертензии, если человек чувствует недомогание (головокружение, тошноту), то нужно вызывать скорую для того, чтобы она безопасно снизила ему давление.

Если человек не чувствует недомогания, то опасным для него считается давление выше 160/100. Тогда ему может помочь только скорая помощь или терапевт.

Другие симптомы

Также скорую при гипертонии надо вызывать, если и больного есть сопутствующие симптомы. Они могут указывать на резкие скачи давления, что может быть чревато инсультом.
  • головокружение
  • тошнота
  • озноб
  • лихорадка
  • удушье
  • дезориентация в пространстве, потеря координации
  • помутнение сознания
  • проблемы с речью или пониманием речи
  • внезапная слабость в теле
  • сильная головная боль

Как оказать первую помощь

Еще до приезда скорой помощи и перед приемом медикаментов нужно оказать первую помощь больному. В первую очередь нужно прекратить любую нагрузки и присесть. Можно прилечь, но нужно сделать так, чтобы у человека была приподнята голова.

Успокойте больного, если он нервничает. Тревожность при гипертонии может только усугубить положение. Выключите яркий свет, откройте окно и создайте тишину, которая поможет расслабиться.

Нужно дать больному свободный доступ к кислороду: освободить одежду, ослабить ворот и ремень. Все это нужно сделать для того, чтобы человек мог свободно дышать.

Дополнительно можно приложить лед к затылку или вискам человека.

Болезни и лекарства,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители