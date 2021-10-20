Чем опасна дисплазия соединительной ткани

Симптомы дисплазии соединительной ткани, или ДСТ, хорошо знакомы неврологам, кардиологам и психиатрам. Однако в быту состояние игнорируют, считая, что это просто гибкие суставы. Рассказываем, в чем опасность гипермобильности.

Что такое ДСТ

Отвечает Поляева Ирина Махарбековна, врач-кардиолог, к.м.н., @cardiolog_polyaeva.

Дисплазия соединительной ткани — это генетически обусловленное состояние, которое характеризуется дефектами соединительной ткани. Эти дефекты приводят к нарушению формирования различных органов и систем.

В чем опасность ДСТ

Опасность заболевания заключается в том, что соединительная ткань является основой практически всех органов и систем организма, т.е заболевание имеет полиорганный характер и может принимать следующие формы:

астенический синдром;

нарушения осанки;

сколиозы различной степени выраженности;

гипермобильность суставов;

плоскостопие;

Х и О образные искривления нижних конечностей;

пролапс митрального клапана;

аномальные хорды;

нарушение ритма сердца и др.

Другие симптомы

гибкие пальцы и ноги;

головокружения;

тонкая сухая кожа;

сосудистые звездочки;

депрессивность, тревожные расстройства;

панические атаки;

варикозное расширение вен;

косоглазие, близорукость;

деформация грудной клетки.

Как ДСТ влияет на жизнь

Дисплазия соединительной ткани имеет свои риски, однако прогноз благоприятный. В идеале ДСТ обнаружить в детском возрасте, чтобы повлиять на построение здорового образа жизни.

Считается, что гибкие суставы — показание для того, чтобы отдать ребенка в гимнастику. Однако детям и взрослым с ДСТ противопоказаны тяжелые физические нагрузки и эмоциональное перенапряжение, которое встречается в профессиональном спорте.