Чем опасна дисплазия соединительной ткани

Симптомы дисплазии соединительной ткани, или ДСТ, хорошо знакомы неврологам, кардиологам и психиатрам. Однако в быту состояние игнорируют, считая, что это просто гибкие суставы. Рассказываем, в чем опасность гипермобильности.
Отвечает Поляева Ирина Махарбековна, врач-кардиолог, к.м.н., @cardiolog_polyaeva.
Дисплазия соединительной ткани — это генетически обусловленное состояние, которое характеризуется дефектами соединительной ткани. Эти дефекты приводят к нарушению формирования различных органов и систем.
Опасность заболевания заключается в том, что соединительная ткань является основой практически всех органов и систем организма, т.е заболевание имеет полиорганный характер и может принимать следующие формы:
Дисплазия соединительной ткани имеет свои риски, однако прогноз благоприятный. В идеале ДСТ обнаружить в детском возрасте, чтобы повлиять на построение здорового образа жизни.
Считается, что гибкие суставы — показание для того, чтобы отдать ребенка в гимнастику. Однако детям и взрослым с ДСТ противопоказаны тяжелые физические нагрузки и эмоциональное перенапряжение, которое встречается в профессиональном спорте.
На пользу пойдут ЛФК, йога, упражнения для позвоночника, танцы. Также необходимо включать в занятия умеренную кардионагрузку. Кроме того, важно правильно питаться и проходить регулярную диспансеризацию.