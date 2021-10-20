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Чем опасна дисплазия соединительной ткани

Дарья Амосова
1 час назад

Симптомы дисплазии соединительной ткани, или ДСТ, хорошо знакомы неврологам, кардиологам и психиатрам. Однако в быту состояние игнорируют, считая, что это просто гибкие суставы. Рассказываем, в чем опасность гипермобильности.

Чем опасна дисплазия соединительной ткани
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Что такое ДСТ

Отвечает Поляева Ирина Махарбековна, врач-кардиолог, к.м.н., @cardiolog_polyaeva.

Дисплазия соединительной ткани — это генетически обусловленное состояние, которое характеризуется дефектами соединительной ткани. Эти дефекты приводят к нарушению формирования различных органов и систем.

В чем опасность ДСТ

Опасность заболевания заключается в том, что соединительная ткань является основой практически всех органов и систем организма, т.е заболевание имеет полиорганный характер и может принимать следующие формы:

  • астенический синдром;
  • нарушения осанки;
  • сколиозы различной степени выраженности;
  • гипермобильность суставов;
  • плоскостопие;
  • Х и О образные искривления нижних конечностей;
  • пролапс митрального клапана;
  • аномальные хорды;
  • нарушение ритма сердца и др.

Другие симптомы

  • гибкие пальцы и ноги;
  • головокружения;
  • тонкая сухая кожа;
  • сосудистые звездочки;
  • депрессивность, тревожные расстройства;
  • панические атаки;
  • варикозное расширение вен;
  • косоглазие, близорукость;
  • деформация грудной клетки.

Как ДСТ влияет на жизнь

Дисплазия соединительной ткани имеет свои риски, однако прогноз благоприятный. В идеале ДСТ обнаружить в детском возрасте, чтобы повлиять на построение здорового образа жизни.

Считается, что гибкие суставы — показание для того, чтобы отдать ребенка в гимнастику. Однако детям и взрослым с ДСТ противопоказаны тяжелые физические нагрузки и эмоциональное перенапряжение, которое встречается в профессиональном спорте.

На пользу пойдут ЛФК, йога, упражнения для позвоночника, танцы. Также необходимо включать в занятия умеренную кардионагрузку. Кроме того, важно правильно питаться и проходить регулярную диспансеризацию.

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