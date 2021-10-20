Что можно узнать о здоровье по запаху пота

Медики рекомендуют обращать внимание на любые изменения в организме, что поможет вовремя выявить болезни и начать лечение. Так, неприятный запах пота может свидетельствовать о некоторых недугах. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

На самом деле пот не имеет запаха. А что касается аромата, который мы чувствуем при потоотделении, то все дело в бактериях, которые находятся на поверхности кожи человека и питаются определенными компонентами пота. И когда бактерии начинают разлагать органические вещества, тогда и появляется неприятный запах.

Так, некоторые болезни можно определить лишь почувствовав аромат пота. Например, если пот имеет ярко выраженный запах ацетона, то это является сигналом проблем с эндокринной системой или свидетельствовать о сахарном диабете. Также запах ацетона может говорить о нарушениях работы почек.

Еще может возникнуть уксусный запах. Обычно это происходит при неправильном питании, приеме некоторых лекарственных препаратах или авитаминозе.

А вот гнилостный запах свидетельствует о серьезных проблемах с желудочно-кишечным трактом.