Как по анализу крови определить вид инфекции

В зависимости от повышения или понижения тех или иных показателей крови можно предположить, какой вид инфекции у пациента. Предупреждаем, что расшифровкой анализов должен заниматься только специалист. Поэтому мы с помощью врача лишь проведем маленький ликбез на эту тему. Такую информацию полезно узнать, но ставить самостоятельно диагноз – очень опасно, ведь в некоторых случаях анализ крови может показать нетипичную картину.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Как определить вид инфекции по анализам крови? На этот вопрос «Летидору» ответила Полина Пантелеймонова, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге (@smclinicspb) .

Видео дня

Сразу отмечу, что расшифровкой анализов должен заниматься исключительно врач.

Только специалист может сделать правильные выводы и назначить дальнейшее лечение.

Но в целом понимать для себя, чем болеете вы или близкий человек, будет полезно. Начнем с того, что есть разные виды воспалений – бактериальные, вирусные, грибковые, паразитарные. У всех разные возбудители. Для человека они могут ничем не отличаться по внешним симптомам – насморк, кашель, температура. Но для врача есть ряд признаков, по которым вид инфекции можно определить с помощью стандартных методов обследования, например по анализу крови.

Если у вас на руках результат клинического анализа крови, обратите внимание на лейкоциты, нейтрофилы, лимфоциты.

• Если повышены лейкоциты и нейтрофилы, можно задуматься о бактериальной инфекции.• При повышенных лимфоцитах – о вирусной. Лимфоцитоз (увеличение лимфоцитов в клиническом анализе крови) может сопровождаться появлением моноцитов и широкоплазменных лимфоцитов (последние – это клетки, которые появляются у пациентов с инфекционным мононуклеозом, то есть особым видом вирусного процесса ).

В биохимическом анализе крови о воспалении могут говорить повышенные С-реактивный белок, антистрептолизин О, мочевина, фибриноген. Как правило, С-реактивный белок растет при бактериальных инфекциях, антистрептолизин О только при стрептококковой инфекции.

Остальные маркеры воспаления имеет смысл оценивать только в комплексе с результатом клинического анализа крови.

Существуют также паразитарные и аллергические воспаления. Их признаки по иронии судьбы одинаковы и всегда требуют более тщательного изучения. В этом случае в общем анализе крови будут повышены эозинофилы, а в биохимическом – иммуноглобулин Е.

После того, как определен вид воспаления, мы устанавливаем конкретный возбудитель с помощью иммуно-флюоресцентного анализа крови или ПЦР-теста. Как правило, диагностика на этом завершается. Но иногда нужно дополнительно сдать анализ на иммуноглобулины классов А, М, G. Это важно для определения иммунного ответа на патоген.

В любом случае я не рекомендую самостоятельно ставить себе диагнозы или лишний раз переживать, увидев повышенные показатели в анализе крови.