Алкоголизм, склероз и +5 болезней, которые вы понимаете не так

Мигрень, депрессия и алкоголизм — эти болезни принято считать чем-то незначительным, с чем можно справиться самостоятельно. «Рамблер» узнал у врачей, симптомы каких болезней пациенты неверно истолковывают.

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Дисплазия соединительной ткани

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Как воспринимают: излишняя гибкость суставов

На самом деле: нарушение своевременного насыщения кровотоком тканей

Комментирует остеопат-реабилитолог Бутенко Людмила Сергеевна.

Моя многолетняя практика как врача-реабилитолога и остеопата показывает, что эту болезнь воспринимают неправильно. Проблема эта — из области сердечно-сосудистой системы: нарушение своевременного насыщения кровотоком тканей, мышц, связок, пищеварительной и центральной нервной системы.

Сопутствующие симптомы это только подтверждают: повышенная утомляемость, частые респираторные заболевания, нарушение концентрации внимания, отсутствие выносливости. Людям с таким диагнозом надо наблюдаться у кардиолога и проходить остеопатическое лечение. Дисплазия соединительной ткани — следствие, а диагноз сокрыт сильно глубже.

Склероз

Как воспринимают: забывчивость

На самом деле: аутоиммунное заболевание

Комментирует врач-невролог клинической больницы им. В.В. Виноградова Соков Петр Евгеньевич.

Неврологи часто слышат, что люди путают простую забывчивость и склероз. Такого диагноза как «склероз» не существует. В медицинской классификации есть «рассеянный склероз» — это тяжелое неврологическое аутоиммунное заболевание. Эта болезнь предполагает определенную диагностику и сложную терапию. И называть так забывчивость неправильно.

Синдром хронической усталости

Как воспринимают: просто усталость

На самом деле: сложное инвалидизирующее заболевание

Часто это название приписывают недосыпанию и апатии. На деле синдром хронической усталости — это сложное заболевание, для которого характерен постоянный упадок сил. Чаще всего причиной может быть перенесенная вирусная или бактериальная инфекция.

Мигрень

Как воспринимают: любая головная боль

На самом деле: специфическая головная боль

Головную боль часто путают с мигренью. На деле не каждая головная боль — это мигрень, а мигрень не всегда это головная боль.

Мигрень — это один из видов первичной головной боли. Бывают разные проявления. Например — обезглавленная мигрень: состояние, когда наблюдаются все этапы развития мигрени, но без головной боли. Бывают такие разновидности, как абдоминальная мигрень — форма заболевания, при которой больной страдает от приступов не головной боли, а от болей в живот.

Алкогольная зависимость

Как воспринимают: плохая привычка

На самом деле: хроническое психическое заболевание

Комментирует врач психотерапевт, психиатр, доказательный нарколог Кислер Илья Александрович.

Алкоголизм воспринимается как обычная «дурная привычка», а ее прекращение связываю с «силой воли». Мол, достаточно просто захотеть и бросить пить. Или, например, еще более дикое мнение: «Нужно учиться контролировать дозу».

Если алкогольная зависимость сформирована, «контролировать» дозу невозможно в принципе. Необходим полный отказ, и для него нужна специализированная медицинская помощь: и психотерапевтическая , и медикаментозная.

Любые зависимости никак не связаны с силой воли. При наличии зависимости формируется порочный круг в центральной нервной системе, когда одно нарушение поддерживает другое.

Пограничное расстройство личности

Как воспринимают: сложный характер

На самом деле: психическое заболевание

Люди видят «странных» или «противных» людей, даже не догадываясь, что это не особенности характера, а проявления болезни. ПРЛ и другие расстройства связаны с нейромедиаторными нарушениями, а не воспитанием или темпераментом.