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Абсолютные и относительные противопоказания лекарств: в чем разница

Дарья Амосова
1 час назад

Относительные и абсолютные противопоказания к применению препарата прописывают в инструкции. В чем между ними разница и в чем противопоказания пересекаются? «Рамблер» задал этот вопрос врачу.

Абсолютные и относительные противопоказания: в чем разница
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Комментирует Любовь Дупленко, директор по маркетингу и развитию бизнеса ООО «Аристо Фарма», врач клинической лабораторной диагностики.

Что такое абсолютные противопоказания

Абсолютные противопоказания ― это противопоказания в чистом виде. Препарат принимать строго нельзя даже при наличии показаний и выписанного рецепта. В этом случае риски существенно выше возможной пользы для пациента.

С чем связаны абсолютные противопоказания

  • острая непереносимость действующего вещества;
  • состояние здоровья;
  • побочные действия, связанные с риском для здоровья и жизни;
  • влияние действующих веществ на развитие плода при беременности.

Например, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) ― наиболее популярные лекарства для снятия болевого симптома или лихорадки. По статистике, более 30 млн людей принимают их ежедневно, 40% пациентов — люди старше 60 лет. При этом НПВС абсолютно противопоказаны для кардиологических больных: при приеме существенно увеличивается риск тромбоэмболии, или закупорки сосудов тромбами. Пожилые пациенты, как правило, имеют широкий перечень хронических заболеваний, а потому они находятся в группе риска по развитию осложнений.

Что такое относительные противопоказания

Относительные противопоказания ― это компромисс, когда риск ниже возможной пользы для пациента. Чаще всего под ними подразумевают хронические заболевания, острые состояния и подобные им. Применение лекарства возможно только под наблюдением врача.

Например, некоторые противоаллергические препараты следует использовать с особой осторожностью при гипертрофии предстательной железы, задержке мочи, глаукоме, заболеваниях печени, эпилепсии.

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