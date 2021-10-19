Врачи спасли мужчину, проглотившего телефон

В городе Асуан в Египте мужчина обратился к врачам Асуанской университетской больницы с жалобами на боли в животе. Оказалось, что они возникали из-за кнопочного телефона, который на протяжении полугода находился в его желудке. Об этом сообщает Daily Mirror.

О том, что в желудке пациента телефон стало известно лишь после рентгена. По словам мужчины, он проглотил его еще шесть месяцев назад, но стеснялся об этом сообщить. Девайс мешал проходу съеденных продуктов, за счет чего и возникали боли.

Врачи приняли решение провести операцию. В результате им удалось изъять предмет. Пока о состоянии здоровья мужчины не сообщается. Также неизвестна причина, по которой он решил съесть телефон.