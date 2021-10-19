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Врач назвал распространенную ошибку при профилактике простуды

Lenta.ru
3 часа назад

Ведущий Первого канала, врач-педиатр Андрей Продеус назвал распространенную ошибку, которую нередко допускают при профилактике простуды у детей в осенний сезон. В эфире программы «Жить здорово!», опубликованной на YouTube, специалист признал, что некоторые витамины помогают справиться с инфекциями, однако пить их надо не только в сезон простуд.

Врач назвал распространенную ошибку при профилактике простуды
Фото: PexelsPexels

«Основная ошибка, которую я слышу в вопросе [какие витамины давать ребенку в сезон простуд], — это фраза "давать в сезон простуд". Как раз давать их надо регулярно, и в организме они должны быть еще до того, как сезон простуд начался», — пояснил врач.

Говоря о том, какие витамины стоит принимать, ведущий рекомендовал витамин D и железо. Первый следует давать ребенку в дозе 1000 единиц в сутки, пояснил педиатр. Точную дозировку железа Продеус не назвал, однако отметил, что при низким уровне данного микроэлемента в организме защита ребенка от сезонных инфекций значительно снижается.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг популярный миф о том, что чеснок и лук эффективны при профилактике простуды. Доктор посоветовал всем, кто хочет заниматься профилактикой простуды, носить маски в общественных местах, регулярно проветривать помещения и по возможности встречаться с людьми на свежем воздухе, а не в закрытых комнатах.

Болезни и лекарства,Евгений Комаровский,
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