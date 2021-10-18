Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.12
Войти в почту

Клещ-железница: как не подцепить смертельного паразита

Катерина Саломе
2 часа назад

Демодекоз у человека вызывают клещи-железницы, которые относятся к виду Demodex. Это условно-патогенные микроорганизмы. При нормальном состоянии здоровья их на коже лишь небольшое количество, и они никак не проявляют себя. Но при наступлении неблагоприятных условий их количество резко вырастает, что приводит к болезненным ощущениям и кожным высыпаниям. "Рамблер" расскажет, можно ли им заразиться и как себя обезопасить.

Клещ-железница: как не подцепить смертельного паразита
Фото: 
В зависимости от характера проявлений на коже различают:
  1. Акнеформный демодекоз. На коже присутствуют папулы и пустулы, напоминающие высыпания при угревой сыпи.
  2. Розацеаподобный демодекоз. Папулы появляются на фоне разлитой эритемы (покраснения кожи).
  3. Себорейный демодекоз. Сыпь на коже сопровождается пластинчатым шелушением.
  4. Офтальмологический демодекоз. Кожа век воспалена, присутствует чувство инородного тела в глазах.
Видео дня

Заразен ли он?

Демодекоз – это заболевание, вызываемое активным размножением и деятельностью клещей. Оно индивидуально. То есть заболеет ли человек демодекозом или нет, зависит исключительно от состояния его организма, образа жизни и предрасположенности. Возможно, общий и местный иммунитет окажутся настолько сильными, что увеличение количества паразитов не окажет негативного воздействия на кожу. То есть заболевание это не заразное.

А вот клещей подхватить от другого человека можно. Они передаются при непосредственном контакте, при использовании чужой косметики, расчесок, полотенец, постельного белья и принадлежностей. Скорее всего, люди, живущие вместе и пользующиеся одними и теми же бытовыми предметами, заразятся друг от друга клещами. Но это не значит, что после того, как клещи перейдут с одного человека на другого, они сразу же вызовут проблемы с кожей.

Ran Yuping et al.

Причины

Клещ-железница относится к условно-патогенным организмам и у 90% людей входит в состав нормального микробного биоценоза кожи лица, при этом никак себя не проявляя. Активное размножение клеща становится возможным, если биоценоз нарушается, а местный иммунитет снижается. Чаще всего изменение микробной среды происходит вследствие следующих факторов:
  • сниженный иммунитет;
  • гормональные нарушения;
  • стресс;
  • хроническая инфекция;
  • чрезмерное употребление кофеинсодрежащих напитков (чай, кофе, энергетики);
  • злоупотребление солярием, загаром;
  • длительная работа за компьютером;
  • использование косметики на основе гормональных компонентов.

Симптомы

На коже человека паразитируют два вида клеща Demodex folliculorum (длинный клещ) и Demodex brevis (короткий клещ). В зависимости от вида клеща преобладают те или иные элементы поражения кожи.

Развитие Demodex folliculorum чаще приводит к эритеме и слущиванию эпителия кожи. Demodex brevis вызывает формирование конусовидных папул, покрытых серыми чешуйками. Иногда отмечаются симметричные папулопустулезные элементы (пузырьки с прозрачной жидкостью или гноем), окруженные воспалительным инфильтратом. Иногда размножение клещей приводит к присоединению вторичной гнойной инфекции, в ходе которой развиваются крупные гнойные пустулы и даже абсцессы, которые зачастую становятся причиной летального исхода.

При локализации клеща на коже век на краю ресниц и вокруг них образуются чешуйки и своеобразный «воротничок». Больной жалуется на зуд, усиливающийся под воздействием тепла и УФ-лучей, ощущение инородного тела в глазах, усталость глаз, чувство жжения. В углах глаз скапливается вязкое и клейкое отделяемое, особенно по утрам. Кожа становится сухой и истонченной, а пораженные демодекозом участки утолщаются и покрываются мокнущими корками. Длительное течение заболевания может привести к потере ресниц и замещению волосяных фолликулов рубцовой соединительной тканью.

Болезни и лекарства,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители