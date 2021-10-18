Клещ-железница: как не подцепить смертельного паразита

Демодекоз у человека вызывают клещи-железницы, которые относятся к виду Demodex. Это условно-патогенные микроорганизмы. При нормальном состоянии здоровья их на коже лишь небольшое количество, и они никак не проявляют себя. Но при наступлении неблагоприятных условий их количество резко вырастает, что приводит к болезненным ощущениям и кожным высыпаниям. "Рамблер" расскажет, можно ли им заразиться и как себя обезопасить.
Демодекоз – это заболевание, вызываемое активным размножением и деятельностью клещей. Оно индивидуально. То есть заболеет ли человек демодекозом или нет, зависит исключительно от состояния его организма, образа жизни и предрасположенности. Возможно, общий и местный иммунитет окажутся настолько сильными, что увеличение количества паразитов не окажет негативного воздействия на кожу. То есть заболевание это не заразное.
А вот клещей подхватить от другого человека можно. Они передаются при непосредственном контакте, при использовании чужой косметики, расчесок, полотенец, постельного белья и принадлежностей. Скорее всего, люди, живущие вместе и пользующиеся одними и теми же бытовыми предметами, заразятся друг от друга клещами. Но это не значит, что после того, как клещи перейдут с одного человека на другого, они сразу же вызовут проблемы с кожей.
На коже человека паразитируют два вида клеща Demodex folliculorum (длинный клещ) и Demodex brevis (короткий клещ). В зависимости от вида клеща преобладают те или иные элементы поражения кожи.
Развитие Demodex folliculorum чаще приводит к эритеме и слущиванию эпителия кожи. Demodex brevis вызывает формирование конусовидных папул, покрытых серыми чешуйками. Иногда отмечаются симметричные папулопустулезные элементы (пузырьки с прозрачной жидкостью или гноем), окруженные воспалительным инфильтратом. Иногда размножение клещей приводит к присоединению вторичной гнойной инфекции, в ходе которой развиваются крупные гнойные пустулы и даже абсцессы, которые зачастую становятся причиной летального исхода.
При локализации клеща на коже век на краю ресниц и вокруг них образуются чешуйки и своеобразный «воротничок». Больной жалуется на зуд, усиливающийся под воздействием тепла и УФ-лучей, ощущение инородного тела в глазах, усталость глаз, чувство жжения. В углах глаз скапливается вязкое и клейкое отделяемое, особенно по утрам. Кожа становится сухой и истонченной, а пораженные демодекозом участки утолщаются и покрываются мокнущими корками. Длительное течение заболевания может привести к потере ресниц и замещению волосяных фолликулов рубцовой соединительной тканью.