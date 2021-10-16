О чем сигнализирует ночной скрежет зубами и как от него избавиться

Эта патология возникает из-за спазма жевательных мышц. Первопричина зачастую кроется в сильном эмоциональном напряжении, которое может вылиться в проблемы с зубами. Подробнее о довольно распространенной проблеме нам рассказала врач-стоматолог.

Не так давно актриса Мирослава Карпович поделилась своей историей лечения зубов. Стоматологов она боялась с детства, потому своего врача нашла далеко не сразу. А еще она долгое время игнорировала тот самый скрежет зубами во сне, из-за которого стали стачиваться зубы. Началось все во время съемок сериала «Папины дочки», которые принесли актрисе не только популярность, но и ряд проблем со здоровьем. Из-за постоянных переработок и стресса актриса не могла расслабиться даже во сне, сжимая зубы до скрежета. «Вследствие этого зубы стали кусочками скалываться, местами протираться, а ближе к 30 стали активно смещаться». Актрисе понадобилась длительная терапия у стоматолога — лечение заняло три года.

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О схожей проблеме рассказывала и Ирина Горбачева. Ей тоже понадобилось несколько лет и немаленькая сумма денег, чтобы перестать стесняться собственной улыбки. Актрису беспокоили неровные зубы, ночной скрежет зубами, проблемы со сном и головные боли.

«Как изменилась моя жизнь? Об этом я могу писать бесконечно! Появилось качество жизни! Появилась уверенность в себе, наладилось пищеварение, ушли головные боли, повысилась выносливость, улучшилось качество сна, лицо поменялось полностью, и, как вы видите, в лучшую сторону! Мы поставили челюсть на место», — рассказывала недавно Горбачева подписчикам о результатах лечения.

Проявление бруксизма

В первую очередь бруксизм говорит о парафункции жевательных мышц. Жевательная мышца — самая сильная в организме, она и заставляет зубы сжиматься. Зубной скрежет — это сигнал нервной системы о ее истощении и перенапряжении. Ночной скрежет не обязательно должен преследовать человека, страдающего лунатизмом, ночными кошмарами или апноэ. Порой человек даже не догадывается о том, что с ним происходит ночью.

Если у человека тяжелая жизненная ситуация и он не может повлиять на нее или сделать выбор, могут возникнуть комплексы, которые на подсознательном уровне становятся причиной бруксизма.

Приступ этой болезни обычно наступает неожиданно во сне. Он может длиться от нескольких секунд до нескольких минут и повторяться несколько раз за ночь. Скрежет зубами можно услышать как от ребенка, так и от взрослого человека, хотя дети, имеющие еще неокрепшую психику, чаще подвержены этой проблеме, но у них она может проходить довольно быстро, а после переходного возраста исчезнуть вовсе. Но это не значит, что при частых повторах не нужно обращаться к врачу. Расстройство сна, неправильное питание наряду с раздражительностью часто становятся предшественниками бруксизма. Стресс — один из основных факторов возникновения скрипения зубами, но не единственный.

Причины зубного скрежета:

хроническое воспаление в височно-нижнечелюстном суставе; неграмотное стоматологическое лечение (например, неправильно поставленные коронки, брекеты, пломбы); стресс; перенапряжение; психоэмоциональные нагрузки; заболевания ЛОР-органов (часто встречается у детей); дефекты прикуса; некорректное положение зубов; неправильное строение челюсти.

Как лечить?

Основная цель при лечении бруксизма — расслабление жевательных мышц.

Первым и главным шагом становится обращение к специалистам. Зубной или невролог? Никаких «или» тут быть не может, так как оба специалиста должны единовременно начать лечение, которое строится из нескольких этапов, в том числе исключение из рациона питания продуктов, увеличивающих возбудимость: чай, кофе, шоколад, энергетики и другие. А вот твердая пища, наоборот, уменьшит скрежетание. Если за час до сна съесть яблоки, морковь или капусту, то ночь пройдет спокойнее. Также можно включить в привычный распорядок дня теплую ванну и стакан молока перед сном.

Затем врач-стоматолог изготавливает специальные индивидуальные капы для сна, чтобы зубная эмаль не стиралась, а зубы не повреждались. Такое приспособление необходимо использовать до тех пор, пока проблема не решится полностью. Важно понимать, что капы вовсе не лечат болезнь, а предотвращают разрушение зубов. Комплексное лечение подобрать сможет только специалист, исходя из ситуации и индивидуальных особенностей пациента.