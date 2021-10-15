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Оценен вредный эффект антибиотиков

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Немецкие исследователи проанализировали эффект от 144 антибиотиков на наиболее распространенных в человеческом кишечнике микробах. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Оценен вредный эффект антибиотиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Потребление антибиотиков наносит серьезный вред микробиоте кишечника — сообществу микробов и вирусов, помогающих переваривать пищу и бороться с патогенными бактериями. Антибиотикотерапия может нарушить баланс в составе микробиоты и привести к дисбиозу, долгосрочным последствием которого могут стать астма, пищевые аллергии и ожирение. Однако изучение вреда антибиотиков для микробов кишечника до сих пор не было систематичным.

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Ученые из Европейской молекулярно-биологической лаборатории оценили, как 144 различных антибиотика влияют на рост и выживание 27 бактериальных штаммов, обитающих в кишечнике. Исследователи определили концентрации, при которых тот или иной антибиотик будет влиять на тот или иной микроб для более чем 800 сочетаний «антибиотик-штаммов». Ученые выяснили, что тетрациклины и макролиды — две наиболее распространенные группы антибиотиков — не только останавливали рост бактерий, но и вызывали их смерть. Их воздействия не пережило более половины бактериальных штаммов.

«Мы изучили, сможет ли второй препарат нивелировать вредные эффекты от антибиотиков для кишечных микробов, позволяя первым в то же время сохранять свою активность против патогенов», — рассказал руководитель научной группы Анастасиос Типас. Исследователи изучили сочетания эритромицина и доксициклина — одних из наиболее широко используемых антибиотиков — с более чем 1200 лекарствами. Ученым удалось обнаружить несколько препаратов с необходимыми свойствами.

В ходе экспериментов исследователи показали, что этот подход может работать на практике — комбинация эритромицина с лекарством-антидотом сократила потерю распространенных кишечных бактерий у мышей. В то же время, признают ученые, им предстоит еще много работы по выявлению оптимальных комбинаций и дозировок таких сочетаний, равно как и по выявлению долгосрочных эффектов от их применения.

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