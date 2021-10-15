Срочно к врачу: чем опасны бородавки

Обнаружив у себя бородавку, следует не только искать способы ее выведения, но и понять первопричины ее появления.

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Долгое время считалось, что бородавки — это неопасное поражение кожи, которое многие люди связывали с нарушениями правил гигиены. На протяжении многих столетий люди искренне верили, что бородавки — это следы наведения порчи, поэтому, чтобы их убрать, обращались к знахарям и ведунам. Но, спасибо науке, теперь истинная причина появления бородавок на теле ясна — это вирус папиломмы человека. Что с этим делать и чем опасен вирус — рассказываем в материале "Рамблера".

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Вирус

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это заболевание, которое, согласно статистике, есть у одного из шести человек на планете. Этот вирус может передаваться половым путем и через контакт кожа-к-коже. У него существует множество штаммов. И пока одни из них совершенно не вызывают опасности для здоровья человека, другие считаются агрессивными и негативно сказываются на состоянии организма.

Чем опасен ВПЧ

Важно знать, что ВПЧ — хроническое заболевание, убрать вирус из организма нельзя. Чтобы понять, есть ли у вас ВПЧ, нужно сдать анализ: сделать это можно по направлению дерматолога или в любой лаборатории по частному запросу.

ВПЧ — один из главных провокаторов развития онкологических заболеваний, поэтому при появлении бородавок крайне важно обратиться к дерматологу и следовать рекомендациям специалиста.

Удаление бородавок

Удалять бородавки нужно однозначно, но не всем. У части больных они проявляются и исчезают сами в течение короткого времени. Но у некоторых пациентов бородавки растут и доставляют дискомфорт. Способ удаления выбирают после консультации с лечащим врачом. Это может быть хирургическое удаление, химическое прижигание, термо- и криодеструкция, а также лазерное удаление.

Это безболезненные процедуры, восстановление после которых происходит достаточно быстро, так как воздействия на соседние здоровые ткани практически нет.