Как снять напряжение в глазах: 4 эффективных упражнения

Боль и чувство усталости в глазном яблоке возникает по разным причинам, но одна из основных — длительная концентрация глаза на точках, которые находятся на одинаковом расстоянии. Часто болезни глаз приписывают людям, которые много работают за компьютером. Но компьютер — не причина сам по себе, просто офисные специалисты чаще других сталкиваются с болезнями глаз именно по причине многочасовой работы, когда фокус внимания находится на одной и той же точке. Рассмотрим несколько упражнений, которые способны спасти положение и снять напряжение с глаз. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Смена фокуса внимания

Отвлекитесь от работы на несколько минут и выйдите на улицу. Постарайтесь рассмотреть детали того, что вы видите. Сначала сфокусируйтесь на предметах, которые находятся на горизонте. Затем переведите взгляд на что-то, расположенное в непосредственной близи от вас. Снова посмотрите вдаль, постарайтесь рассмотреть мелкие детали. А затем снова переведите взор на предмет, расположенный неподалеку.

Следите за точкой

Возьмите в руки карандаш или ручку с ярким наконечником. Расположите его на уровне вашего взгляда, плавно перемещайте влево до крайней точки видимости. Затем уведите вправо. Поднимите вверх, не открывая взгляда, ведите вниз. Голову зафиксируйте в одном положении, шевелите только глазными яблоками.

Уберите карандаш, закройте глаза, расслабьте их. Откройте снова и повторите упражнение. Сделайте 2-3 таких подхода.

Самомассаж

Закройте глаза и аккуратно дотроньтесь кончиками пальцев до век. Не надавливая, помассируйте закрытые глаза круговыми движениями в течение 30-60 секунд.

Нос