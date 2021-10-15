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Чем опасен длительный прием лекарств от боли в суставах

Катерина Саломе
2 часа назад

Ведущий Первого канала, врач-невролог Дмитрий Шубин рассказал об опасности длительного приема одних и тех же лекарств для лечения боли в суставах. По его словам, в некоторых случаях, этот метод лечения противопоказан. Об этом доктор заявил в эфире программы «Жить здорово!».

Чем опасен длительный прием лекарств от боли в суставах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как утверждает доктор, на сегодняшний день известны лишь две причины появления боли в суставах: дегенеративные или аутоиммунные заболевания. Во втором случае пациентам назначают пожизненное лечение, а при дегенеративных заболеваниях могут применяться нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Но, по словам ведущего, так как эти заболевания считаются возрастными, пациентам нет необходимости постоянно принимать лекарства.

«Современная медицина располагает большим арсеналом средств лечения этих заболеваний вплоть до протезирования суставов. Поэтому НПВС принимать пожизненно этим людям ни в коем случае не нужно и нельзя»,

— отметил доктор.

Шубин также раскрыл способ, как можно избежать побочных эффектов, если прием лекарств все-таки необходим. Доктор посоветовал чередовать препараты с парацетамолом.

«Современное лечение даже тяжелых дегенеративных процессов в суставах возможно. И возможно возвращение хорошего качества жизни. Без таблеток»,

— резюмировал врач.

На здоровье суставов сказывается в том числе и рацион питания. Он должен быть сбалансированным и состоять только из качественных продуктов. Ранее мы рассказывали, как и какие продукты влияют на наши суставы.

Болезни и лекарства,Дмитрий Шубин,
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