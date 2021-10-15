Чем опасен длительный прием лекарств от боли в суставах

Ведущий Первого канала, врач-невролог Дмитрий Шубин рассказал об опасности длительного приема одних и тех же лекарств для лечения боли в суставах. По его словам, в некоторых случаях, этот метод лечения противопоказан. Об этом доктор заявил в эфире программы «Жить здорово!».

Как утверждает доктор, на сегодняшний день известны лишь две причины появления боли в суставах: дегенеративные или аутоиммунные заболевания. Во втором случае пациентам назначают пожизненное лечение, а при дегенеративных заболеваниях могут применяться нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Но, по словам ведущего, так как эти заболевания считаются возрастными, пациентам нет необходимости постоянно принимать лекарства.

«Современная медицина располагает большим арсеналом средств лечения этих заболеваний вплоть до протезирования суставов. Поэтому НПВС принимать пожизненно этим людям ни в коем случае не нужно и нельзя»,

— отметил доктор.

Шубин также раскрыл способ, как можно избежать побочных эффектов, если прием лекарств все-таки необходим. Доктор посоветовал чередовать препараты с парацетамолом.

«Современное лечение даже тяжелых дегенеративных процессов в суставах возможно. И возможно возвращение хорошего качества жизни. Без таблеток»,

— резюмировал врач.