Как побороть зависимость от капель для носа

Сосудосуживающие капли помогают убрать отек и заложенность носа, но вызывают привыкание. "Рамблер" спросил оперирующего врача-отоларинголога Тимура Ужахова, чем они опасны, почему формируется зависимость и как с ней справиться.

Причины

Если использовать капли дольше пяти дней, возникает зависимость. Она влияет в первую очередь на носовые раковины. Если они увеличены, нос дышать не будет. Это, как правило, происходит при болезни. Если они сужены, то нос дышит. В нормальном состоянии раковины работают циклично: они увеличены то справа, то слева. Если мы пользуемся каплями, этот цикл нарушается, и раковины становятся постоянно набухшими. Происходит замкнутый круг: если человек не воспользуется каплями, раковины будут постоянно набухшие. Если воспользуется, то они постоянно будут сужены, и их тонус нарушится. Из-за этого раковины снова набухнут, и снова придется пользоваться каплями.

Последствия

Через нос поступает меньше кислорода. В нем есть много рецепторов, которые приводят в активацию все рецепторы организма. Следовательно, легкие начинают работать хуже, нет полной глубины вдоха. Также наступает гипоксия, весь организм недополучает кислород. Ухудшается физическая и умственная активность.

Методы лечения

Существует несколько подходов лечения.

Первый — консервативный. Например, можно полностью отказаться от капель, переждать несколько дней, и все пройдет.

Второй способ — попытаться уменьшить дозу и добавить лекарства на подобие "Назонекс" или "Авамис" (перед приемом любых лекарств необходимо проконсультироваться с врачом) и пользоваться ими в течение месяца. Такой метод помогает только 60-70 процентам людей.