Терапевт перечислил мешающие выработке антител факторы

«Если человек недоедает, плохо питается, неполноценно, недостаточно жиров, белков, калорийности: он будет хуже реагировать на вакцинацию, иммунный ответ у него на прививку будет хуже, чем у здорового человека с нормальным питанием», — перечислил тормозящие выработку антител факторы Барвинский. Он рекомендовал пить различные биологические добавки только по рекомендации врача.