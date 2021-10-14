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Терапевт перечислил мешающие выработке антител факторы

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад

Мешать выработке антител после вакцинации может недостаток витаминов и микроэлементов, заявил врач-терапевт Александр Барвинский, пишет «Вечерняя Москва».

Терапевт перечислил мешающие выработке антител факторы
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Эксперт назвал гиповитаминоз последствием неправильного питания. Здоровый, развивающийся организм человека, которому хватает питательных веществ, справляется с прививкой лучше.

«Если человек недоедает, плохо питается, неполноценно, недостаточно жиров, белков, калорийности: он будет хуже реагировать на вакцинацию, иммунный ответ у него на прививку будет хуже, чем у здорового человека с нормальным питанием», — перечислил тормозящие выработку антител факторы Барвинский. Он рекомендовал пить различные биологические добавки только по рекомендации врача.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что необходимый для защиты от COVID-19 уровень антител в организме сформируется не ранее, чем через две-три недели после ревакцинации.

Болезни и лекарства,Александр Барвинский,Николай Крючков,
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