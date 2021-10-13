Пoчему вашу пoчку никoгда не украдут

Более того, даже если вы добровольно захотите отдать или продать кому-то свой орган, ничего не выйдет. В России уж точно.

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Вы не можете распоряжаться своими органами

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В кино и сериалах любят использовать прием, когда персонажи спасают своих возлюбленных, пожертвовав, например, почку. У этого даже есть название — эмоциональное, или альтруистическое, донорство, то есть желание передать свой орган или его часть кому-то, чаще всего человеку, который не является родственником. Такой широкий жест возможен в США, в некоторых странах Европы, но не в России.

Донорство органов в России довольно сложно устроено, и стать донором очень непросто. В нашей стране спасти жизнь человеку, пожертвовав свой орган, можно только в том случае, если вы с этим человеком генетические родственники. Плюс жертвование органа обязательно не должно вредить здоровью самого донора. Факт родства тщательно проверяется, чтобы избежать фальсификации. Поэтому вы не сможете отдать свой орган супругу или супруге, также это невозможно для приемных детей или родителей.

Чтобы стать донором, нужно быть очень здоровым

Даже если вы генетически окажетесь совместимы с реципиентом (так называют человека, получающего орган от донора), не факт, что вы подойдете: нужен огромный набор анализов, который будет подтверждать, что у вас нет инфекционных и хронических заболеваний. А еще у вас на руках должны быть свежие гистологические анализы: новообразования могут способствовать возникновению рака у реципиента. Вы должны находиться в хорошей физической форме, не курить шесть недель перед операцией и не употреблять алкоголь. Всего план предварительного осмотра потенциального донора состоит из 22 пунктов, которые включают даже стоматолога.

Если анализы в норме, вас ждет медицинская комиссия: она должна подтвердить адекватность и стабильность вашего психологического состояния.

Получить новый орган сложно, а жить с ним — не легче

Хирурги-трансплантологи всю жизнь «ведут» своих пациентов: это необходимо, чтобы предотвратить отторжение органа. Врачи следят, чтобы человек вовремя сдавал анализы и выполнял все медицинские назначения. Но дело не только в лекарствах и анализах: пациент должен быть осторожным и осмотрительным в повседневной жизни. Например, вплоть до того, чтобы избегать грейпфрутового сока. Грейпфрут богат витаминами и флавоноидами, однако некоторые его вещества влияют на лекарственные препараты настолько сильно, что могут нейтрализовать их и спровоцировать отторжение пересаженного органа. Все эти нюансы врач должен доносить до пациента и следить за его диетой, приемом лекарств и состоянием.

Продать почку не получится

Единственной страной, где можно легально продать почку, является Иран. Во всем остальном мире продажа органов законодательно запрещена. В России это тоже серьезное уголовное преступление. Так что насчет сохранности своих почек, легких и сердца можно не беспокоиться — даже после вашей смерти они, скорее всего, останутся с вами (об этом подробно будет дальше).

Вы не можете завещать свои органы

Посмертное донорство — отдельная и очень сложная тема. Многие люди были бы и рады завещать органы после кончины, но в России нет механизма, который бы позволял при жизни сделать это официально. В Израиле, к примеру, существует карта донора «Ади» — ее может оформить любой житель страны после совершеннолетия. Люди, которые хотят после смерти спасти жизни других, оформляют эти карты.

В России существует так называемая презумпция согласия. Считается, что каждый умерший человек готов пожертвовать органы, если его семья не выступает против. Казалось бы, проблема решена.

Но нет, чтобы стать посмертным донором, просто умереть недостаточно.

Если человек мирно умер дома от старости в своей постели — то он, скорее всего, не подходит на роль донора (даже если был согласен).

Для того чтобы стать посмертным донором, требуется, чтобы врачи зафиксировали особое состояние — смерть мозга. Это означает, что головной мозг полностью и необратимо разрушается в результате некроза (омертвения) его ткани. Но погибает только головной мозг, а вот спинной, в котором замыкаются рефлексы, остается жив. Как и органы, которые могут работать короткое время даже без подключения к аппаратам жизнеобеспечения.

Процедуру констатации смерти головного мозга проводит большой консилиум врачей. В состав консилиума никогда не входит команда докторов, которые будут проводить изъятие органа, — потому что трансплантологи потенциально заинтересованы в получении органов или тканей. И если есть малейшая надежда на кому — состояние между жизнью и смертью, из которого человека можно иногда вывести, — врачи, разумеется, будут спасать пациента и ждать улучшений.

Впрочем, даже если у человека погиб мозг, что подтвердили независимые консилиумы специалистов, это все равно не значит, что органы можно забирать. Если человек попал в реанимацию в бессознательном состоянии, без документов и его не разыскали родственники — трансплантация запрещена. Изъятие органов без установления личности — уголовное преступление.