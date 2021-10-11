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Доктор Мясников назвал способ предупредить развитие распространенного вида рака

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, как можно защитить себя от распространенного вида рака — онкологического заболевания молочной железы. Выпуск, в котором он раскрыл этот способ, доступен на YouTube.

Назван способ предупредить развитие рака груди
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Телеведущий назвал рак молочной железы одним из видов рака, которые чаще всего передаются по наследству. По словам Мясникова, у некоторых женщин встречается мутация BRCA, из-за которой риск рака груди у них повышается на 80 процентов. Он уточнил, что на это также влияет количество родственников, переболевших ранее: чем больше случаев, чем выше вероятность развития болезни.

Доктор отметил, что предупредить развитие рака молочной железы можно только при регулярном обследовании.

«Вы можете делать только одно — близко наблюдать. Допустим, если мы обычно делаем маммографию людям начиная с 40 лет, то (тем, у кого BRCA — прим. «Ленты.ру») надо начинать делать ультразвук груди ежегодно. То есть надо найти самую начальную стадию. Шансы довольно высоки», — заявил он.

Мясников добавил, что при выявлении онкологического заболевания у обычного человека удаляют опухоль, а у пациента с мутацией надо удалять обе груди.

«Иногда врачи говорят: Если у вас BRCA, то ближе к определенному возрасту, когда риски сильно возрастают, может идти речь просто о профилактическом удалении груди», — сообщил он.

Ранее Мясников опроверг заблуждения, связанные с повышенным артериальным давлением. В частности, он рассказал, что прием лекарств «под язык» может спровоцировать инфаркты и инсульты.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,Lenta.ru,
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