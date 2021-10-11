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«Закрыть рот»: доктор Мясников рассказал о смертельной опасности ожирения

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад

Десятки миллионов людей умирают от болезней, связанных с ожирением, явление обрело характер пандемии. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников.

Мясников рассказал о смертельной опасности ожирения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Ожирение имеет характер пандемии. От ожирения умирает больше людей, чем от ковида, — рассказал он.

Лишний вес, по его словам, провоцируют прием ряда лекарств, некоторые вирусы и хронический недосып. Специалист также уточнил, что избыток жира в области живота говорит о нарушении метаболизма глюкозы, а это состояние является сопутствующим диабету и сердечно-сосудистыми заболеваниям.

Мясников назвал и оптимальный объем талии: для мужчин он составляет до 94 сантиметров, а для женщин — до 80 сантиметров. Для наличия красивого и плоского живота необходимо «перестать жрать», подчеркнул врач.

— Основная борьба с жиром на животе — закрыть рот, перестать есть сладкое, калорийное — все то, что мы так любим — пельмешки и прочее, — объяснил доктор.

Кроме того, телеведущий предостерег от идеи похудеть быстро и экстремально. По его словам, при резкой потере веса снижается метаболизм и повышается гормон, увеличивающий аппетит.

Отказ от подобных ограничений вскоре вернет килограммы веса в увеличенном количестве, приводит слова Мясникова «Россия 1».

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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