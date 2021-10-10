Что делать, если случился сонный паралич

Сонный паралич бывает у 7,6% людей в мире. Его причиной может быть стресс, сбитый режим сна или наследственность. Мы спросили врача-сомнолога Сергея Федорова, опасно ли такое состояние, почему оно возникает и что делать в момент сонного паралича.

Сонный паралич — это состояние, когда человек находится в сознании, но не может пошевелиться. Он возникает при засыпании или в момент пробуждения. Иногда сонный паралич сопровождается галлюцинациями. Сновидения смешиваются с реальностью, и человеку может казаться, что в его комнате тени других людей, домовые или, например, пытающиеся его задушить черти.

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"Во время быстрого сна мы видим яркие сны. Если бы мы воплотили в жизнь эти сны ночью, мы бы могли навредить себе. И у мозга есть решение: он оставляет наше тело временно парализованным", — рассказал Сергей Федоров.

Но иногда происходит сбой, и состояние сна распространяется на бодрствование. Наше сознание фиксирует невозможность пошевелиться.

"Первые симптомы проявляются в детстве, подростковом или юношеском возрасте. Подобные эпизоды могут возникать чаще в более старшем возрасте", — отметил медик.

паралич сна не считается болезнью и не опасен, но может сигнализировать о проблемах с психическим состоянием человека. К факторам риска относят: тревожные расстройства;

плохое качество сна;

употребление алкоголя;

травмирующие события;

семейный анамнез сонного паралича;

генетическую предрасположенность. Cам по себе, но может сигнализировать о проблемах с психическим состоянием человека. К факторам риска относят:

Когда у человека случается сонный паралич, у него возникает сильное чувство страха, паника. В этот момент нужно попробовать осознать, что данное состояние не угрожает вашей жизни, и приступ скоро закончится.

"Постарайтесь понаблюдать за своим страхом, переключить свое внимание с галлюцинаций на ощущения в теле, закрыв глаза", — посоветовал сомнолог.

Чтобы уменьшить риск повторения сонного паралича, нужно наладить режим сна, регулярно заниматься спортом и работать со снижением уровня стресса. Кроме того, стоит отказаться от употребления алкоголя, табака и кофеина незадолго до сна, не пользоваться телефоном за час до сна и не спать на спине.

"Повышенный уровень страха, связанный с параличом сна, может привести к тревожным расстройствам. Основные методы лечения: MBSR (медитации) и терапия мышечной релаксации. Из фармы назначают антидепрессанты, чтобы понизить уровень тревоги", — рассказал Сергей Федоров.