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Ученые научились диагностировать рак по выдоху

Lenta.ru
18 минут назад

Международная группа ученых под руководством россиянина Александра Аполонского научилась диагностировать рак по анализу выдоха пациента. Разработчики отмечают, что такой способ выявлять болезнь является на 95 процентов точным, передают «Известия».

Ученые научились диагностировать рак по выдоху
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для анализа исследователи воспользовались методом спектроскопии, который позволяет увидеть уникальные следы отдельных разновидностей молекул. Оказалось, что в восьми диапазонах спектров имеются различия у больных и здоровых людей. Так, у первых фиксируется дисбаланс метаболитов — одних частиц становится больше, других меньше.

Специалисты полагают, что пять метаболитов — это продукты жизнедеятельности бактерий.

«Мы пока не знаем, что это за бактерии. У нас есть только кандидаты на эту роль. Они поселяются в мочеполовой системе и очень медленно, десятилетиями, растут. У части населения они провоцируют онкологию»,

— пояснил Аполонский.

Результаты исследования могут не только использоваться для диагностики рака, но и для предупреждения развития онкологии, полагают ученые.

Болезни и лекарства,Александр Аполонский,газета "Известия",
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