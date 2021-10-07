Терапевт объяснила, как распознать скрытый дефицит железа

Бледность кожи, головокружение и усталость — главные симптомы скрытого дефицита железа. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

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— Первый признак анемии — это всегда бледность кожных покровов. Когда доктор это видит, он спрашивает, бывают ли у человека головокружение, слабость, усталость. В таком случае пациенту нужно произвести общий анализ крови, а также сдать на железо и ферритин. После этого сразу видно, в каком именно звене есть проблемы, — сказала специалист.

Склонность к дефициту железа наблюдается у обширной категории людей. Однако в основном от анемии страдают пациенты, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

— В списке склонных к анемии очень много людей. Например, предрасположенность к дефициту железа есть у пациентов, имеющих проблемы с ЖКТ, «дырявый» кишечник, аллергию и так далее, — уточнила терапевт.

Собеседница «ВМ» предупредила: анемия, не замеченная вовремя, может стать катализатором для развития серьезных заболеваний. При первых симптомах важно сразу же обратиться к врачу.

— При анемии у человека постоянно болезненное состояние, так как возникают слабость и усталость. Плюс самое основное — «дырявый» кишечник. Идет органическое разрушение органов ЖКТ. Дефицит железа — это серьезное заболевание. Если не лечить его вовремя, может развиться онкология, лейкоцитоз. Организм начинает сам себя восстанавливать, ведь идет постоянное воспаление в ЖКТ. Это наш иммунитет, — напомнила Лапа.