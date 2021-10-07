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ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины от малярии

Lenta.ruиещё 5
19 минут назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение первой в мире вакцины от малярии RTS,S и рекомендовала начать ее использование по всему миру. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

ВОЗ одобрила применение первой вакцины от малярии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В начале своей карьеры я занимался исследованием малярии и с нетерпением ждал того дня, когда у нас появится эффективная вакцина против этой древней и страшной болезни. И сегодня этот день настал, это исторический день. Сегодня ВОЗ рекомендует широко использовать первую в мире вакцину против малярии», — заявил Гебрейесус на конференции в Женеве, подчеркнув, что вакцина совершенно «безопасна».

По мнению специалистов, применение этой вакцины в качестве дополнения к уже существующим средствам профилактики малярии поможет ежегодно спасать тысячи детей в Африке.

В конце сентября стало известно об устойчивой форме малярии, которая способна сопротивляться самому широко используемому лекарству. Ее выявила в Уганде международная группа ученых. Исследователи проанализировали образцы крови у пациентов, получавших артемизинин — основной препарат против малярии. Оказалось, что к 2019 году почти 20 процентов образцов малярийного плазмодия имели генетические мутации, делающие лечение неэффективным.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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