ВОЗ одобрила применение первой вакцины от малярии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение первой в мире вакцины от малярии RTS,S и рекомендовала начать ее использование по всему миру. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

«В начале своей карьеры я занимался исследованием малярии и с нетерпением ждал того дня, когда у нас появится эффективная вакцина против этой древней и страшной болезни. И сегодня этот день настал, это исторический день. Сегодня ВОЗ рекомендует широко использовать первую в мире вакцину против малярии», — заявил Гебрейесус на конференции в Женеве, подчеркнув, что вакцина совершенно «безопасна».

По мнению специалистов, применение этой вакцины в качестве дополнения к уже существующим средствам профилактики малярии поможет ежегодно спасать тысячи детей в Африке.