Врач рассказала, как избавиться от изжоги без лекарств

Более половины взрослого населения нашей планеты знакомы с изжогой. «Пожар» внутри может разгореться после приема пищи, во время спортивной тренировки или когда вы ложитесь на диван. Немногие принимают изжогу всерьез — чаще к ней относятся как к проблеме, которую просто нужно перетерпеть.

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В случае регулярного появления изжоги, врачи советуют обратить на это внимание и обратиться к гастроэнтерологу, для того чтобы пройти обследование. Но всегда эта проблема связана с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Иногда изжога возникает у совершенно здорового человека. Народные методы избавлении от изжоги весьма популярны, но могут принести больше вреда, чем пользы. Лучше всего избавляет от неприятных ощущений натуральный йогурт без сахара.

«В состав такого йогурта входят противовоспалительные вещества, они успокоят раздраженные стенки пищевода и, помимо этого, белок свяжет кислоту, что поможет снизить раздражение»,

— рассказала врач-диетолог нутрициолог Анна Ивашеквич в интервью «Аргументам и фактам».