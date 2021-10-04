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Пять заболеваний, о которых говорит урчание в животе

Даша Краснова
5 часов назад

Урчание в животе возникает, когда человек голоден или переел, если живот урчит часто это может быть признаком проблем с ЖКТ. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Пять заболеваний, о которых говорит урчание в животе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Бурление в кишечнике возникает из-за слишком большой активности внутри желудочно-кишечного тракта. Чаще всего это говорит о том, что человек съел тяжелую пищу, плохо пережевал крупные куски еды, испытывает голод, переедание или стресс. Но бывают и иные случаи.

Бурление справа можно расценить как сигнал появления заболеваний желчного пузыря, 12-перстной кишки или печени. Бурчание слева – признак активной перистальтики кишечника. Звуки также могут возникнуть во время отравления.

Если живот бурчит постоянно или звук возникает ночью, гастроэнтерологи советуют исключить гастрит, язву желудка, холецистит, панкреатит и энтерит. К другим причинам относится:
  • дисбактериоз;
  • запоры, когда кал не находит выхода из организма;
  • скопление газов;
  • спайки;
  • онкологические заболевания;
  • полипы;
  • паразиты;
  • заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта;
  • стриктуры кишки.

Поэтому возникновение бурления, которое не проходит после приема пищи, должно сопровождаться походом к врачу. Так как народные средства могут замедлить болезнь, но не вылечат ее.

Болезни и лекарства,
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