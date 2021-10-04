Пять заболеваний, о которых говорит урчание в животе

Урчание в животе возникает, когда человек голоден или переел, если живот урчит часто это может быть признаком проблем с ЖКТ. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Бурление в кишечнике возникает из-за слишком большой активности внутри желудочно-кишечного тракта. Чаще всего это говорит о том, что человек съел тяжелую пищу, плохо пережевал крупные куски еды, испытывает голод, переедание или стресс. Но бывают и иные случаи.

Бурление справа можно расценить как сигнал появления заболеваний желчного пузыря, 12-перстной кишки или печени. Бурчание слева – признак активной перистальтики кишечника. Звуки также могут возникнуть во время отравления.

дисбактериоз;

запоры, когда кал не находит выхода из организма;

скопление газов;

спайки;

онкологические заболевания;

полипы;

паразиты;

заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта;

стриктуры кишки. Если живот бурчит постоянно или звук возникает ночью, гастроэнтерологи советуют исключить гастрит, язву желудка, холецистит, панкреатит и энтерит. К другим причинам относится: