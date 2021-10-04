Пять заболеваний, о которых говорит урчание в животе

Урчание в животе возникает, когда человек голоден или переел, если живот урчит часто это может быть признаком проблем с ЖКТ. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
Бурление в кишечнике возникает из-за слишком большой активности внутри желудочно-кишечного тракта. Чаще всего это говорит о том, что человек съел тяжелую пищу, плохо пережевал крупные куски еды, испытывает голод, переедание или стресс. Но бывают и иные случаи.
Бурление справа можно расценить как сигнал появления заболеваний желчного пузыря, 12-перстной кишки или печени. Бурчание слева – признак активной перистальтики кишечника. Звуки также могут возникнуть во время отравления.
Поэтому возникновение бурления, которое не проходит после приема пищи, должно сопровождаться походом к врачу. Так как народные средства могут замедлить болезнь, но не вылечат ее.