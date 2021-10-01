Видео: как оказать первую помощь при ожоге

Из-за неправильного оказания первой помощи при ожоге на теле может остаться шрам. Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Виталий Охлопков рассказал, что сделать сразу, чтобы уменьшить боль и ускорить процесс заживления.

Бытовые ожоги случаются довольно часто: пролился кипяток, упал утюг на ногу, задел рукой горячую сковородку или плойку для волос. Оказывается, неаккуратные действия после могут привести к страшным последствиям. Например, при ожоге ни в коем случае нельзя удалять кожу или прилипшую одежду. Так можно занести инфекцию, что повышает риск гангрены.