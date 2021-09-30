Бешенство: что нужно знать о заболевании

Вероятность летального исхода при заражении бешенством без профилактических мер составляет почти 100 процентов. Читайте в материале "Рамблера" о проявлениях заболевания и лечении.

Риск заражения бешенством очень высок после контакта с агрессивными дикими и домашними животными. Основным средством передачи вируса является слюна животного, а способом заражения – укус животным человека. При этом при укусе конечности риск развития заболевания составляет около 23%, а в случае повреждения шеи или лица доходит до 90%.

Далее вирус распространяется по нервным волокнам, может разноситься также током крови и лимфы. И спустя некоторое время он достигает головного мозга, в котором вызывает воспалительный процесс, характеризующийся тяжелой симптоматикой, развиваются функциональные расстройства внутренних органов и систем.

Стоит отметить, что в наружной среде вирус слабо сохраняет жизнеспособность. Он мгновенно погибает под прямыми солнечными лучами и при высушивании.

Сначала заболевание может себя никак не проявлять, затем может наблюдаться небольшое повышение температуры, нарушения сна, угнетенное или беспокойное поведение, ощущение зуда в области укуса, позже появляются бред и неадекватное поведение, и после отвисание нижней челюсти и деградация личности пациента. Далее наступает паралич дыхательных путей, заканчивающийся, как правило, смертью больного. Поэтому при любых укусах животного следует обратиться к специалисту, поскольку промедление может привести к необратимым последствиям.

Врач, в свою очередь, изучает место укуса, отмечает наличие визуальных признаков бешенства и делают ряд других обследований.