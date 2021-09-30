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Найдены генетические признаки внезапной остановки сердца

Мир24
15 часов назад

В Новосибирске в Институте цитологии и генетики СО РАН нашли причину внезапной остановки сердца. Об этом сообщает «НДН.инфо».

Найдены генетические признаки внезапной остановки сердца
Фото: Мир24Мир24

Смерть может наступить у человека, который внешне выглядит совершенно здоровым. Остановка сердца наступает у мужчин в два раза чаще, чем у женщин. Спасти удается только около 6% пациентов. В основном это были те люди, которые находились в больнице.

Внезапная остановка сердца объясняется многими причинами. Среди них есть и генетический фактор. Ученые из Новосибирска смогли выявить маркеры предрасположенности к такому состоянию на генном уровне. Эти знания помогут вовремя начать профилактику.

Сейчас запланированы дополнительные исследования этого открытия.

Ранее австрийские биологи вырастили микро-сердце, способное биться. Его размер сравним с кунжутным семечком, но оно может пульсировать, как настоящий орган.

Болезни и лекарства,РАН,
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