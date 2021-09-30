Найдены генетические признаки внезапной остановки сердца

В Новосибирске в Институте цитологии и генетики СО РАН нашли причину внезапной остановки сердца. Об этом сообщает «НДН.инфо».

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Смерть может наступить у человека, который внешне выглядит совершенно здоровым. Остановка сердца наступает у мужчин в два раза чаще, чем у женщин. Спасти удается только около 6% пациентов. В основном это были те люди, которые находились в больнице.

Внезапная остановка сердца объясняется многими причинами. Среди них есть и генетический фактор. Ученые из Новосибирска смогли выявить маркеры предрасположенности к такому состоянию на генном уровне. Эти знания помогут вовремя начать профилактику.

Сейчас запланированы дополнительные исследования этого открытия.