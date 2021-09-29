Что такое географический язык и чем он опасен

Название «географический язык» у многих вызывает улыбку, но это заболевание опасно. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.

Глоссит десквамативный – это болезнь воспалительного характера на слизистой оболочке языка. Очаги воспаления делают язык похожим на географическую карту с островами.

Вызвать заболевание могут проблемы пищеварительной системы патологии щитовидной железы, болезни печени, крови, развитие опухолей, инфекционные процессы, аутоиммунные заболевания, аллергия и авитаминоз.

В целом, по состоянию языка можно судить о состоянии организма. Первичный глоссит чаще проявляется при травмах языка или ожогах, когда на языке воспаляется сосочек.

Развитие вторичной формы предполагает налет на языке, отслоение сосочков, далее под ними формируется площадь ярко-красного цвета, что сильно выделяется на общем фоне языка.

То есть на старых очагах появляются новые поражения, слизистая становится похожа на географическую карту. Данному процессу характерно то, что затрагиваются все зоны языка, исключая нижнюю часть.

Многие больные, обнаружив у себя подобную патологию, ошибочно принимают ее за раковую опухоль, хотя на самом деле это доброкачественное заболевание. Однако причину его все-таки лучше отыскать.