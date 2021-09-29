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Раскрыты полезные свойства кофе в борьбе с раком

Lenta.ruиещё 5
5 часов назад

Кофе может облегчить симптомы у больных раком, рассказал главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков, пишут «Известия».

Раскрыты полезные свойства кофе в борьбе с раком
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, речь идет только о натуральном кофе, содержащем кофеин. Медик вспомнил недавнее научное открытие Национального института онкологии в США, в ходе которого была выявлена польза кофе для внимания, памяти, повышения работоспособности, а также продления жизни.

«Кофе улучшает тонус, эмоциональный настрой человека, предотвращая развитие некоторых болезней, в том числе борется против рака»,

— раскрыл полезные свойства напитка Серяков.

Ученые изучили данные 450 тысяч пациентов от 50 до 71 года. На момент сбора информации они не были больны раком, а за состоянием ученые следили десять лет. За этот срок около трех тысяч человек заболели меланомой. Изучив результаты обследований, специалисты пришли к выводу, что чем больше человек пил кофе, тем ниже у него фиксировали риск развития меланомы. Четыре и более выпитых чашек напитка в день на 20 процентов уменьшают риск развития этого заболевания.

Болезни и лекарства,Александр Серяков,газета "Известия",
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