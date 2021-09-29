Раскрыты полезные свойства кофе в борьбе с раком

Ученые изучили данные 450 тысяч пациентов от 50 до 71 года. На момент сбора информации они не были больны раком, а за состоянием ученые следили десять лет. За этот срок около трех тысяч человек заболели меланомой. Изучив результаты обследований, специалисты пришли к выводу, что чем больше человек пил кофе, тем ниже у него фиксировали риск развития меланомы. Четыре и более выпитых чашек напитка в день на 20 процентов уменьшают риск развития этого заболевания.