Насколько на самом деле опасна "простуда" на губах

Серьезная болезнь или безопасная "простуда"? Врач-дерматолог Виктория Стахурлова в беседе с "Рамблером" рассказала подробнее о герпесе, а также о том, как с ним бороться.
Простуда на губах проявляется мелкими высыпаниями в виде пузырьков, которые вызывает вирус простого герпеса. В среднем сыпь продолжается в течение 10 дней, а полное заживление происходит за три недели. Вирус присутствует в организме 95 процентов людей. И лишь немногие имеют невосприимчивость, причины которой до сих пор непонятны.
К появлением простуды на губах приводит ряд факторов, например, сильные стрессы, гормональные перестройки, изменения в иммунной системе, травмы и другие заболевания.
"При снижении защитных сил организма, в частности, заботы иммунитета, мы можем периодически наблюдать такое явление. Если человек является носителем вируса герпеса, то вирус никуда не девается, а на протяжении всей жизни находится в организме "хозяина" и, соответственно, периодически проявляется",
— уточнила врач-дерматолог.
Иногда простой герпес может привести к осложнениям. Например, инфицирование пальцев у людей, которые тянут руки в рот, или распространение на кожу, если человек страдает дерматологическими болезнями.
Что касается лечения простуды на губах, то следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом:
"Лечат эту болезнь терапевты, дерматологи, иммунологи. Это не что-то страшное, просто должен быть врач, который поможет подобрать иммунный модулятор. Вылечить навсегда и до конца это невозможно, но возможно сделать так, чтобы эта проблема беспокоила как можно реже".
Чтобы не заразиться герпесом от другого человека, необходимо с ним не контактировать в острый период болезни, а также не целоваться, не пользоваться общей посудой, полотенцами и постельным бельем.