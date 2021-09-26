Как понять, что у вас грибок ногтей

Грибок ногтей — это инфекционное заболевание. Наибольшему риску подвержены люди с пониженным иммунитетом, диабетом, травмами кожи и ногтей. Как распознать инфекцию и вовремя обратиться к врачу — в материале "Рамблера".

Цвет и структура ногтя

Первое, на что надо обратить внимание — это изменившийся цвет ногтя: от беловатого до желто коричневого. Белые и желтые участки или полоски под ногтем и по бокам — один из первых симптомов. Иногда пластина чернеет из-за скопления грязи под ней.

Также при грибке меняется форма и структура ногтей. Они начинают слоиться, ломаться, пластина утолщается, теряет блеск и "мутнеет". Чтобы вовремя заметить изменения, лучше периодически стирать лак с ногтей и проверять ногти на наличие изменений.

Запах

Если изменение цвета и структуры ногтя сопровождается неприятным запахом, стоит насторожиться. Это еще один частый симптом грибка. "Гнилой" запах появляется из-за отмирающих тканей вокруг ногтя.

Неприятные ощущения

Иногда при грибке ногтей также возникают неприятные ощущения. Например, сильный зуд. Также некоторые испытывают боль при нажатии на ноготь из-за воспаления тканей и утолщения пластины. Стоит обратить внимание на данный симптом, если его причиной не стала неудобная узкая обувь.

Если все эти признаки присутствуют, необходимо обратиться к врачу. Обычно осмотра достаточно, чтобы поставить диагноз, но медик может также взять образец на анализ, чтобы выявить возбудителя инфекции.

Для профилактики грибка ногтей стоит соблюдать некоторые правила: