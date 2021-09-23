Как правильно определить «плохой кашель»

Обычно под «плохим кашлем» подразумевают переход заболевания в тяжелую форму, которая угрожает жизни человека. «Рамблер» выяснил, когда кашель становится опасным.

Кашель сопровождает большинство вирусных заболеваний, среди них грипп, простуда, ОРВИ и COVID-19. При правильном домашнем лечении и отсутствии других болезненных симптомов он проходит сам собой за 7-10 дней. Кашель на фоне легкой формы коронавирусной инфекции исчезает примерно через 10-14 дней.

В основном, в начале классического ОРВИ или гриппа пациенты жалуются на сухой кашель. В этом случае, вы еще можете предотвратить развитие заболевания. Дело в том, что инфекция локализуется в горле и еще не попала в дыхательные пути.

Обычно сухой кашель носит приступообразный характер. Важно соблюдать постельный режим, делать ингаляции, полоскать горло и пить много теплой жидкости. Наша задача – смягчить слизистую и спровоцировать выход мокроты.

Мокрый кашель может стать следующей стадией после кашля сухого, а может появиться самостоятельно. В этом случае важно обеспечить выход мокроты из организма.

Важно не упустить момент, когда кашель начнет перетекать в более серьезную форму. Большинство распространенных болезней проходят через неделю или две, однако упускать усиление симптомов нельзя. Если кашель длится более трех недель, обязательно нужно обратиться к врачу.

На серьезные проблемы, такие как туберкулез и рак легких, указывает слизь и кровь в мокроте. Во время кашля болит плечо или область под лопаткой. Появившаяся отдышка и недостаток воздуха могут говорить о развитии коронавирусной инфекции.