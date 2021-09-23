Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Как правильно определить «плохой кашель»

Даша Краснова
4 часа назад

Обычно под «плохим кашлем» подразумевают переход заболевания в тяжелую форму, которая угрожает жизни человека. «Рамблер» выяснил, когда кашель становится опасным.

Как правильно определить «плохой кашель»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кашель сопровождает большинство вирусных заболеваний, среди них грипп, простуда, ОРВИ и COVID-19. При правильном домашнем лечении и отсутствии других болезненных симптомов он проходит сам собой за 7-10 дней. Кашель на фоне легкой формы коронавирусной инфекции исчезает примерно через 10-14 дней.

В основном, в начале классического ОРВИ или гриппа пациенты жалуются на сухой кашель. В этом случае, вы еще можете предотвратить развитие заболевания. Дело в том, что инфекция локализуется в горле и еще не попала в дыхательные пути.

Обычно сухой кашель носит приступообразный характер. Важно соблюдать постельный режим, делать ингаляции, полоскать горло и пить много теплой жидкости. Наша задача – смягчить слизистую и спровоцировать выход мокроты.

Мокрый кашель может стать следующей стадией после кашля сухого, а может появиться самостоятельно. В этом случае важно обеспечить выход мокроты из организма.

Важно не упустить момент, когда кашель начнет перетекать в более серьезную форму. Большинство распространенных болезней проходят через неделю или две, однако упускать усиление симптомов нельзя. Если кашель длится более трех недель, обязательно нужно обратиться к врачу.

На серьезные проблемы, такие как туберкулез и рак легких, указывает слизь и кровь в мокроте. Во время кашля болит плечо или область под лопаткой. Появившаяся отдышка и недостаток воздуха могут говорить о развитии коронавирусной инфекции.

Для выяснения причины кашля необходимо обратиться за консультацией к специалисту – терапевту, оториноларингологу, пульмонологу. Чтобы изучить изменения в организме на фоне кашля врач может предложить пациенту сделать флюорографию, рентген, пройти КТ или МРТ, УЗИ сердце и бронхоскопию с целью проведения биопсии.

Болезни и лекарства,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители