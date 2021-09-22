Врачи перечислили безобидные симптомы опасной болезни

Врачи клиники Mayo Clinic перечислили безобидные симптомы, которые могут указывать на опасную болезнь — лимфому Ходжкина. Как пишет Daily Express, припухлости на шее, в подмышках и в паху могут быть ее признаками.

Отмечается, что отечность может быть вызвана избытком пораженных лимфоцитов, но при этом не вызывает болезненных ощущений, поэтому люди редко обращают внимание на это.

Врачи предупредили, что игнорирование первых признаков рака на первой стадии может позволить ему перерасти в более агрессивный тип, причем может пройти пять или даже десять лет, прежде чем появятся явные следы поражения организма.

Специалисты добавили, что пациенты с лимфомой Ходжкина также жалуются на потерю веса, озноб, кашель и одышку, кожный зуд по всему телу и потливость в ночное время. Однако эти симптомы проявляются далеко не у всех больных.