Мясников рассказал, как определить скорый инсульт

Предвещать скорый инсульт могут повышение уровня сахара и высокий уровень холестерина в крови. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников во время эфира на телевидении.

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«Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действия»,

– заявил телеведущий.

По словам Мясникова на скорый инсульт также могут повлиять некоторые гормональные препараты.

Для снижения риска наступления внезапного инсульта, он порекомендовал проводить УЗИ сонных артерий. Эта процедура поможет определить образование атеросклеротических бляшек.