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Мясников рассказал, как определить скорый инсульт

РИА "ФедералПресс"
36 минут назад

Предвещать скорый инсульт могут повышение уровня сахара и высокий уровень холестерина в крови. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников во время эфира на телевидении.

Мясников рассказал, как определить скорый инсульт
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действия»,

– заявил телеведущий.

По словам Мясникова на скорый инсульт также могут повлиять некоторые гормональные препараты.

Для снижения риска наступления внезапного инсульта, он порекомендовал проводить УЗИ сонных артерий. Эта процедура поможет определить образование атеросклеротических бляшек.

Он также подчеркнул, что МРТ головы не подойдет для профилактики инсульта. Томографию мозга делают уже после наступления удара.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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