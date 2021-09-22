Ученые назвали способ улучшить состояние сердца

Американские ученые выяснили, что примерно год тренировок помогает сохранить или даже улучшить эластичность сердечной мышцы у людей с ранними признаками сердечной недостаточности. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Circulation.

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Исследователи сосредоточились на состоянии, известном как сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, которой страдает примерно три миллиона человек в США. Оно является практически неизлечимым и характеризуется повышенной жесткостью сердечной мышцы и высоким давлением внутри сердца во время упражнений. Как следствие, оно вызывает усталость, избыток жидкости в легких и ногах и одышку.

Предыдущие исследования называют продолжительные физические упражнения в качестве способа, помогающего значительно улучшить эластичность сердца у молодых людей, но не влияющего на жесткость сердца у людей 65 лет и старше. В новой работе принял участие 31 человек, у которых было обнаружено некоторое утолщение сердечной мышцы и повышение биомаркеров крови, связанных с сердечной недостаточностью, хотя у них не было таких симптомов, как одышка.

Одиннадцати испытуемым, вошедшим в контрольную группу, была назначена программа йоги и силовых тренировок три раза в неделю. Остальным был назначен индивидуально подобранный режим упражнений: ходьба, езда на велосипеде или плавание. В дальнейшем участники начали выполнять интенсивные аэробные интервальные тренировки не менее 30 минут хотя бы два раза в неделю, плюс две-три тренировки средней интенсивности и одна-две силовые тренировки в неделю.