Вместо новой машины: сколько стоит решить проблемы с зубами

Ничто не мотивирует следить за состоянием полости рта так, как цены на стоматологию. "Рамблер" выяснил, сколько люди в среднем тратят на лечение зубов.

Изначально стоит отметить, что если посещать врача раз в полгода, то серьезных трат можно избежать. Так как цена за пломбу в Москве может варьироваться от 500 до 5000 рублей (и до бесконечности), но все это посильные суммы.

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От трех до пяти тысяч в среднем стоит сделать профессиональную чистку у стоматолога. Врачи рекомендуют делать ее примерно раз в год, так как специалист может удалить зубной камень, который как раз и провоцирует развитие кариеса.

Трудности возникают тогда, когда человек вовремя не вылечил зубы, ходит со сломанным или удаленным зубом. Все это может ухудшить состояние челюсти и во много раз увеличить ваш будущий чек у стоматолога.

"Когда я пришла к врачу, мой зуб был сломан наполовину. Но он мне не мешал, его не было видно, а нерв был давно удален. Мне казалось, что ничего не произойдет, однако все это время происходил процесс смещения пазухи. В итоге, мне пришлось наращивать кость, делать имплантат и потратила я на все это дело год жизни и примерно 120 тысяч. Всего один зуб, а столько мороки! А могла бы в отпуск слетать", - делится Лиля своей историей в социальных сетях.

Людям, которые вставляют сразу несколько зубов, в клиниках делают скидки. Однако ценник все равно растет, так как при установке уже четырех имплантатов полагается дополнительная установка моста (металлического каркаса, который обеспечивает надежность системы). К тому же, психологически пережить серьезное вмешательство гораздо труднее.

"Смело могу сказать, что ношу во рту машину. Был дураком, не следил за зубами, в итоге, вставляли пять новых зубов с мостом. Слава Богу, что не было боли. Врачи все сделали грамотно. Весь процесс занял примерно год и 400 тысяч рублей. Благо в клинике есть рассрочка и процесс лечения происходит в несколько этапов, сразу я такую сумму бы не осилил".

Самой дорогостоящей процедурой считается установка брекетов. Кстати, далеко не всегда необходимость в них возникает из-за неправильного прикуса. Если человек долго ходит без зуба, его соседи постепенно начнут движение. Цены на установку брекетов варьируются от 100 тысяч и доходят до 500 тысяч в зависимости от ситуации.

Цена обусловлена тем, что ортодонтические системы — это дорогостоящая техника, которую нужно заказывать. Вы можете поставить сапфировые брекеты, керамические или металлические. Сложное строение каждой системы составляют основную часть высокого ценника.

Однако, если разбить сумму лечения на весь ортодонтический период, то получается вполне адекватная сумма. В некоторых клиниках можно заключить договор на рассрочку и выплачивать деньги один раз в месяц.