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Врач назвал симптомы простуды, при которых нельзя посещать офис

Letidor.ruиещё 1
2 часа назад

Во время эпидемии COVID-19 особенно важно внимательно относиться к любым простудным симптомам, чтобы поберечь себя и подвергать риску заражения коллег. В каких случаях стоит остаться дома и взять больничный рассказал доктор медицинских наук, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

Симптомы простуды, при которых нельзя посещать офис
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

По мнению врача, главные признаки, при которых стоит изолировать себя от лишних контактов — повышенная температура, головная боль и общая слабость. В этом случае лучше вызвать врача на дом.

При этом Воробьев отметил, что кашель или насморк при отсутствии других симптомов не являются препятствием для отказа от посещения офиса.

«Если просто насморк без температуры, это не требует строгих изоляционных мер. То же самое и с кашлем. Сам по себе кашель, если нет других симптомов, ничего страшного не несет. Однако в любом случае без врачебной консультации и должного лечения могут быть осложнения»,

— рассказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Болезни и лекарства,Павел Воробьев,ИА Sputnik,
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