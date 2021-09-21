Невролог назвала первые признаки болезни Альцгеймера

Первым признаком, при котором можно определить болезнь Альцгеймера, является невозможность вспомнить события предыдущего дня. Также человек с огромным трудом усваивает новый материал. Об этом «360» рассказала врач Марина Кадомская.

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Важно заметить такие нарушения как можно раньше и сразу же обратиться к врачу. К сожалению, вылечить болезнь Альцгеймера нельзя. В любом случае она будет прогрессировать несмотря на лечение. Весь вопрос в том, насколько быстро. И основной задачей терапии является максимально замедлить эту скорость, — отметила врач.

По её словам, при данной болезни есть две группы риска. В первую выходят люди пожилого возраста. Обычно заболевание начинается в 65 лет и его пик приходится на 75–80 лет. Если у пожилого человека нет социальных контактов в этом возрасте, то болезнь может прогрессировать ещё сильнее.

А вот во вторую группу риска входят те, у кого болезнь проявилась достаточно рано. В основном это люди после 40 лет. В этом случае болезнь Альцгеймера проявляется у тех, кто имеет к ней генетическую предрасположенность, сообщила невролог.

К болезни может привести чрезмерное употребление сахара и алкоголя, а также постоянный недостаток сна и депрессии, — предупредила Кадомская.

Чтобы снизить риск заболевания, нужно регулярно заниматься спортом, нормализовать сон, попытаться снизить стресс. Также важно с раннего возраста держать мозговую активность в тонусе. Этому может помочь, например, изучение иностранных языков, заключила эксперт.