Как помочь, если схватило сердце: инструкция

От болезней сердца, которым присвоен один из самых высоких уровней опасности в мире, умирает огромное количество людей. Часто это происходит из-за того, что человек не понимал, что сердце подает сигналы о приближающейся катастрофе или не знал, что делать, чтобы помочь себе или близким. На что же следует обращать внимание, чтобы не допустить беды, и как помочь себе до приезда скорой? Читайте в материале “Рамблера”.