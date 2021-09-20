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Как помочь, если схватило сердце: инструкция

Мария Кимакович
2 часа назад

От болезней сердца, которым присвоен один из самых высоких уровней опасности в мире, умирает огромное количество людей. Часто это происходит из-за того, что человек не понимал, что сердце подает сигналы о приближающейся катастрофе или не знал, что делать, чтобы помочь себе или близким. На что же следует обращать внимание, чтобы не допустить беды, и как помочь себе до приезда скорой? Читайте в материале “Рамблера”.

Как помочь, если схватило сердце: инструкция
Фото: DepositphotosDepositphotos

Сигналы организма

  • жгучая давящая боль в груди;
  • боль в шее или желудке;
  • необъяснимая и внезапная тошнота, рвота, слабость;
  • посинение области вокруг губ;
  • сильное сердцебиение, холодный пот;
  • головокружение, одышка;
  • внезапно появляющаяся и исчезающая боль в груди.

Чем раньше обратить внимание на эти признаки и предпринять какие-то действия, тем выше шанс, что беда обойдет стороной.

Что делать

При выявлении у себя (или близкого человека) неприятных симптомов, следует немедленно вызвать врача. Время, пока специалист добирается до вас, необходимо потратить на первую помощь:

  • выпейте стакан воды или попросите это сделать человека, у которого прихватило сердце;
  • обеспечьте доступ кислорода (откройте окно, дверь и т.п.);
  • избавьтесь от тугой одежды (галстук, ремень, шарф и т.п.);
  • обеспечьте больному полный покой (лягте на кровать, не перемещайте больного, если приступ случился не у вас);
  • покашляйте (это поможет обеспечить приток кислорода к сердцу).
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