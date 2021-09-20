Как помочь, если схватило сердце: инструкция

От болезней сердца, которым присвоен один из самых высоких уровней опасности в мире, умирает огромное количество людей. Часто это происходит из-за того, что человек не понимал, что сердце подает сигналы о приближающейся катастрофе или не знал, что делать, чтобы помочь себе или близким. На что же следует обращать внимание, чтобы не допустить беды, и как помочь себе до приезда скорой? Читайте в материале “Рамблера”.
Чем раньше обратить внимание на эти признаки и предпринять какие-то действия, тем выше шанс, что беда обойдет стороной.
При выявлении у себя (или близкого человека) неприятных симптомов, следует немедленно вызвать врача. Время, пока специалист добирается до вас, необходимо потратить на первую помощь: