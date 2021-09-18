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Доктор Мясников назвал самые распространенные ошибки гипертоников

Lenta.ruиещё 4
3 часа назад

Большинство людей, страдающих гипертонией, неправильно подходят к своему лечению. Об этом главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире канала «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

Мясников назвал распространенные ошибки гипертоников
Фото: Алексей Сухоруков / РИА НовостиАлексей Сухоруков / РИА Новости

Специалист назвал самые распространенные ошибки гипертоников. По его словам, большинство больных либо стараются игнорировать заболевание, либо, напротив, чрезмерно зацикливаются на проблеме и отказываются от активного образа жизни.

«У нас по статистике в мире 40 процентов гипертоников. Получается, каждый второй больной? С одной стороны, нет, с другой стороны, гипертония — это все инфаркты, инсульты, болезни почек, слепота. Это все неконтролируемая гипертония»,

— отметил он.

Мясников призвал пациентов «трезво оценивать ситуацию». Доктор подчеркнул, что им нужно не заниматься измерением давления «каждую секунду», а тренировать сердечно-сосудистую систему и раз в три месяца посещать кардиолога.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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